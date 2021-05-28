Украина внесла в черный список еще семь российских артистов

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
1 минута
106
Украина внесла в черный список еще семь российских артистов

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" еще несколько российских знаменитостей. Среди них есть певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), актеры Вера Алентова, Евгений Александров и другие.

Об этом стало известно на официальном сайте ведомства, 28 мая. Точная причина попадания знаменитостей под запрет – неизвестна.

Список знаменитостей:

  • актриса Вера Алентова

  • аткер Евгений Александров

  • джазовый пианист и композитор Игорь Бриль,

  • джазмен Дениса Каганец,

  • джазмен Яков Окуня

  • основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссея Пипия

  • певица Эльвира Тугушева (Elvira T).

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российскую певицу Алену Апину в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.

Украиналюдизвездышоу-бизнесшоу