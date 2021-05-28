Украина внесла в черный список еще семь российских артистов

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" еще несколько российских знаменитостей. Среди них есть певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), актеры Вера Алентова, Евгений Александров и другие.

Об этом стало известно на официальном сайте ведомства, 28 мая. Точная причина попадания знаменитостей под запрет – неизвестна.

Список знаменитостей:

актриса Вера Алентова

аткер Евгений Александров

джазовый пианист и композитор Игорь Бриль,

джазмен Дениса Каганец,

джазмен Яков Окуня

основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссея Пипия

певица Эльвира Тугушева (Elvira T).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российскую певицу Алену Апину в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.