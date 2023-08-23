Украина теряет лучших: три музыканта, взявших в руки оружие и погибших в боях с оккупантами. Фото

Воевать с российскими террористами за независимость Украины отправились представители разных профессий, среди которых и музыканты. Они храбро борются за свободу, но беспощадный враг продолжает забирать жизни украинцев.

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Культурные деятели из разных уголков Украины погибли в бою с оккупантами. OBOZREVATEL решил почтить их память и вспомнить, чьи жизни отобрала Россия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Константин Старовицкий

40-летний дирижер и музыкант Национального академического духового оркестра Украины Константин Старовицкий с первого дня полномасштабного российского вторжения пошел добровольцем в терроборону Киева. Впоследствии он отправился защищать Украину на Донбассе, но в апреле 2023 года погиб на Краматорском направлении.

Антон Дербилов

В том же месяце, но в Луганской области, в бою за город Кременная от рук российских террористов погиб Антон Дербилов на псевдо "Патрик". Воина не стало в результате минометного обстрела.

26 февраля защитник вступил в 5-ю Слобожанскую бригаду НГУ. Герой в составе своего подразделения участвовал в контрнаступлении на Харьковщине. До полномасштабной войны Дербилов был человеком искусства, который создавал скульптуры, играл на укулеле, танцевал фламенко.

Андрей Касенюк

Рокер родом из Каменского Днепропетровской области Андрей Касенюк, игравший в составе группы SilverTown, а впоследствии ставший командиром отделения артразведки на направлении Лисичанск – Кременная, погиб также в апреле этого года.

Смерть наступила в результате тяжелого ранения. Жена героя Мария как раз собирала деньги ему на авто, которое требовалось на передовой. "Стоп. Любимый погиб", – написала она, когда узнала трагическую новость. Андрея Касенюка, как утверждают его друзья, ждало успешное музыкальное будущее.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 украинских павших актерах, защищавших родину с оружием в руках. Они могли бы дальше сниматься в кино или играть на сцене театра, радуя украинских зрителей своим талантом, но их жизнь оборвалась несправедливо рано.

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