'Угрожал и бил в живот': звезда сериала 'Слуга народа' сбежала от мужа

Украинская актриса, звезда сериалов "Последний солдат" и "Слуга народа", Галина Безрук заявила, что расстается со своим супругом Артемом Алексеевым, после пяти лет брака. Знаменитость сбежала с ребенком из дома, поскольку он ударил ее в живот и сжег важные документы.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "С того момента, как случился несчастный случай с нашей малышкой, он (супруг Галины, – Ред.) постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения", – написала Галина.

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Она призналась, что Артем во всем обвинял ее, забирал ребенка и подвергал опасности, бегая с ней по 6-полосной дороге. Тогда очевидцы вызвали полицию, которая вернула Галине дочь, а Артема отправили на лечение в психиатрическую клинику. Тогда Безрук надеялась, что ее супругу пойдет на пользу "неделя чистоты", однако она ошибалась.

"Я старалась сохранить его достоинство и когда мне звонили журналисты, просто бросала трубку, никак не комментируя ситуацию", – отметила Галина.

"Последние дни превратились в фильм ужасов. Он не принимал ничего из прописанного в больнице. Все время пил. Он все время угрожал мне, обещал забрать дочку, а позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот", – призналась актриса.

Уже на утро знаменитость вместе со своей дочкой и свекровью сбежали. Она отметила, что им начали сыпаться угрозы и оскорбления.

"Он сжег документы дочери, чтобы я не смогла с ней уехать к моим родителям. Заручившись поддержкой его близкого друга, я пришла домой забрать необходимое, мы нашли его на полу в бессознательном состоянии", – пишет Галина.

По ее словам, сейчас он находится под контролем врачей.

Вскоре в руки актрисы попал его телефон. Для нее увиденное стало последней каплей. Безрук увидела переписку с другой женщиной.

"Мой "любящий муж" последние несколько лет получает отнюдь не дружескую поддержку у своей старой знакомой. Нас больше нет", – написала Галина.

Коротко о знаменитости:

Украинская и российская актриса Галина Безрук родилась 1988 году в Краматорске (Донецкая область, Украина).

Училась в музыкальной школе по классу скрипки, пела в детском хоре.

В 17 лет переехала в Киев, где окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

С 2015 года является актрисой Московского театра мюзикла.

В 2014 году вышла замуж, однако скоро развелась. В 2016 году сыграла свадьбу с Артемом Алексеевым. В декабре того же года у пары родилась дочь Василиса.

Актриса известна по ролям в сериале "Возвращение Мухтара", "Джамайка", "Женский доктор", "Слуга народа", "Отель Элеон", "ИП Пирогова", в мелодрамах "Пока станица спит", "Личный интерес" и другие.

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