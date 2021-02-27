Участница украинского реалити пережила аборт в 18 лет и наркотическую зависимость

Участница пятого сезона "Від пацанки до панянки", который стартует 1 марта в 19:00 на "Новом канале", Юлия Кудилинская рассказала об аборте в 18 лет и о том, как у нее была наркотическая и алкогольная зависимость.

21-летняя участница шоу призналась, что любила выпить, а потом цеплялась к людям, где конфликт чаще всего заканчивался драками. Кроме того, Юлия также находилась в реабилитационном центре из-за употребления наркотиков.

По словам девушки, ее жизнь пошла наперекосяк после того, как приемная мать заставила сделать аборт в возрасте 18 лет.

"Девушка-противоречие. Сначала было очень сложно понять, как относиться к этой ученице. Она пришла с синяками под обоими глазами, что делало ее совершенно неузнаваемой. Девушка не смотрела в глаза, постоянно отводила взгляд. Ученица была, как волчонок, который боится сам не знает чего", – рассказывала эксперт школы леди Ирина Зайцева.

Как утверждает специалист, на проект "Від пацанки до панянки" девушка пришла ради того, чтобы доказать не только родным и близким, но и в первую очередь самой себе, что она может быть другим человеком.

"В Школе леди у нее был сложный адаптационный период – срывы, провалы, разочарования. Но все же больше побед и достижений", – говорила Зайцева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Женя Мазур рассказала о достижениях после окончания проекта. По словам девушки, ей удалось похудеть на 15 кг и переехать в Одессу, где она начала новую жизнь.