Участница 'Мисс Вселенная' пожаловалась на непрекращающуюся отрыжку после Covid

Участница конкурса "Мисс Вселенная-2020" Оливия Молли Роджерс из Австралии пожаловалась на "странный и забавный" побочный эффект, который она получила, переболев коронавирусом. Модель обнаружила, что ее "атаковала" внезапная и непрерывная отрыжка.

Информацией о необычной реакции своего организма на болезнь австралийская красавица поделилась на личной странице в Instagram. Подписчики в соцсетях поддержали девушку, рассказав о своих странных симптомах.

По словам Оливии, она заразилась "ковидом" от своего бойфренда Джастина. Через четыре недели у пары свадьба, однако им приходиться сидеть целыми днями дома и даже отдавать друзьям своего питомца, собаку по кличке Зигги, на прогулку. Острый кашель и карантинные меры не так напугали модель, как ее непрерывная отрыжка.

Видео дня

"У меня самый редкий (но довольно забавный) симптом. Я не могу перестать отрыгивать. Я погуглила, и, по-видимому, это часть желудочно-кишечных симптомов Covid. У кого-то еще такое было?", – сообщила экс-участница "Мисс Вселенной" поклонникам.

Оливия также рассказала, то целыми днями читает книги, смотрит фильмы и развлекательные шоу в соцсетях.

"Нам очень повезло, что у нас есть доступ ко всему этому. Также скажу: единственный положительный результат 2022 года – результат моего теста на Сovid", – пошутила австралийка.

Подписчики в комментариях успокоили модель, сообщив, что также сталкивались с сильной отрыжкой во время заболевания. Другие Интернет-пользователи рассказали, как страдали от боли в ногах и руках или не могли много сидеть перед телефоном из-за мигреней.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за 6 часов до начала "Мисс Мира-2021" 16 декабря конкурс отменили из-за участниц, которые заболели COVID-19. Также мы сообщали, что у семи финалисток заподозрили коронавирус. Их изолировали от остальных конкурсанток.