Участница "Холостяка" прокомментировала свой уход из проекта
Участница проекта "Холостяк" Юлия Бельченко (Зайка), которая покинула реалити во время девятого выпуска, прокомментировала свой уход. Она призналась, что не знает, как бороться за сердце мужчины в компании других девушек.
В конце выпуска во время церемонии роз главный герой реалити Михаил признался Юлии, что ему не хватило искренности со стороны девушки, ведь она каждый раз рассказывала о себе разную информацию.
В свою очередь участница на своей странице в Instagram опубликовала длинный пост, в котором объяснила, почему она ушла из реалити. Девушка заявила, что она не умеет по другому проявлять чувства к партнеру. Кроме того, она сделала все, что было в ее силах.
"Я не холодная и безэмоциональная, я просто не умею проявлять свои чувства. Я не знаю, как бороться за сердце мужчины в компании других девушек. Я пыталась, как могла, пока были силы. Не вышло, отпустил", – написала в фотоблоге Юля.
Также девушка призналась, что чувствовала, когда покинула церемонию и села в машину. По словам Юлии, у нее отключились эмоции, а внутри были пустота и шок.
"Я перестала чувствовать что-либо. Даже слез больше не было. Просто шок и пустота внутри... Раньше я не знала, что пустота страшнее раны", – отметила участница реалити.
Напомним:
Михаил Заливако впервые страстно поцеловался на "Холостяке" именно с участницей Юлией Бельченко.
Юлию также обвиняли участницы проекта "Холостяк" в эскорте.
Также она рассказала подробности нахождения участниц на проекте. Оказывается, девушкам выдают личные деньги на продукты, а также лишают мобильных телефонов.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел девятый выпуск шоу "Холостяк 11". Михаил сходил на индивидуальные свидания со всеми девушками, кроме Розали.