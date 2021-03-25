Участница "Холостяка" о правилах проекта: дают деньги, забирают телефоны

Одна из участниц популярного шоу "Холостяк 11" Юлия (Зайка) рассказала, что на проекте девушкам выдают личные деньги на продукты, а также лишают мобильных телефонов.

Юлия решила поделиться с поклонниками жизнью за кадром реалити и назвала несколько интересных фактов. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram.

Как стало известно, участницам дают определенную сумму на продукты – суточные. Расходы, превышающие эту сумму, они покрывают самостоятельно.

Также на время съемок у девушек нет телефонов. Им разрешено позвонить близким с телефона редактора и только один раз в несколько дней.

Кроме того, два раза в неделю участниц отвозят в супермаркет за покупками. Время на пребывание в магазине ограничено, поэтому они заранее составляют список или "быстро хватают, что попалось под руку".

Моют посуду, выносят мусор и убирают в своих комнатах девушки самостоятельно. На цокольном этаже для них есть стиральная машина и сушилка, которыми можно воспользоваться в любое время.

"Готовим мы самостоятельно. Для удобства я покупала готовую еду в кулинарии, либо то, что можно быстро приготовить. Кухня одна, а нас много. Мой самый лучший кулинарный "шедевр" – это сваренная в микроволновке замороженная куриная грудка. Даже не спрашивайте, как это произошло", – добавила Юлия.

Участницы шоу "Холостяк 11" instagram/julz_seven

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница одиннадцатого сезона "Холостяка" Анастасия Распутина (Адель Асанти), которая добровольно ушла в третьем выпуске шоу, рассказала, что по контракту ей нельзя записывать разговорные stories.