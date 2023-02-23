Участница ''Холостяка 12'' Варлей рассказала о хейте из-за ее брака с россиянином: люди очень озлоблены из-за войны

Украинская актриса и участница 12-го сезона романтического шоу "Холостяк" (СТБ) Виктория Варлей после того, как на экраны вышел финальный эпизод реалити, сообщила, что вышла замуж за уроженца России. Из-за этого, как призналась знаменитость, на нее полилась волна хейта. Многих украинцев огорчил и даже разозлил тот факт, что Варлей связала себя узами брака с россиянином.

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Однако актриса подчеркивает, что ее избранник "на ментальном уровне не россиянин". Он большую часть своей жизни провел за границей, а последние 38 лет живет в США и не имеет ничего общего со страной-террористкой. Кроме того, мужчина помогает ВСУ и поддерживает Украину. Такой комментарии от Виктории прозвучал в интервью "24 каналу".

По словам актрисы, у нее также есть российские корни, но это вовсе не означает, что она толерантна к агрессорам.

"Был хейт. К сожалению, люди не думают. Они не хотят задуматься, что у меня тоже есть русские корни. Думаю, что у большинства украинцев есть русские корни. По состоянию на 2001 год в Украине проживало 17% россиян, строивших семьи, рожавших детей, поэтому у нас очень много людей с русской кровью. Мой муж никогда не жил в России, он там провел может два года за всю свою жизнь. Сейчас ему 48 лет, из которых 37 или 38 прожил в Нью-Йорке, а 3 или 4 года живет в Майами. Ментально он не россиянин. Последний раз был в России в 12-летнем возрасте", – прокомментировала Варлей.

На критику и оскорбления со стороны хейтеров участница "Холостяка 12" старается не реагировать. Говорит, что понимает порывы людей, которые пишут ей не самые приятные вещи.

"Сейчас люди очень озлоблены из-за войны. Особенно оставшиеся в Украине, у кого нет возможности уехать. Я понимаю это состояние озлобленности, когда ты хочешь всю свою боль выпустить наружу, тебе нужно кого-то обидеть, задеть. Но я на это не реагирую, потому что настолько психологически проработана, что на меня это все не действует. Я понимаю, почему это пишут. Думающие люди никогда не зададут вопрос: "Почему ты вышла замуж за россиянина", потому что во мне тоже есть русская кровь", – высказалась Виктория.

Сейчас она с мужем, которого зовут Петр, остается в США, однако надеется в ближайшее время приехать в Украину. По словам Варлей, любимый выучил и продолжает совершенствовать украинский язык, поэтому приедет с ней в Киев, где будет общаться на украинском.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Варлей рассказала, как летом встретила в Майами свою давнюю подругу Регину Тодоренко и ее мужа-россиянина Влада Топалова. Поскольку публично одесситка не высказывала свою политическую позицию, Варлей прямо поинтересовалась, что она думает о геноциде украинцев и где находятся ее родители. Подробности – в нашем материале.

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