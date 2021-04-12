Участник "Голосу країни-11" перепел "Богемскую рапсодию" группы Queen. Видео
Во время двенадцатого выпуска популярного украинского шоу "Голос країни-11" участник из команды Олега Винника Богдан Муха исполнил легендарную песню группы Queen – "Bohemian Rhapsody".
Вокалист поразил судей сильным выступлением. К слову, оно сопровождалось кадрами с концертов коллектива, которые транслировались на больших экранах на сцене (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Тренера шоу Тина Кароль отметила, что исполнитель выглядет очень целостным на сцене и ему удалось перепеть Queen.
"Поражает ваша целостность. Вы начали выступать, еще до того как начался ваш номер... До того как началась музыка, я видела, как вы подошли, поздоровалися с каждым из нас, потом сами себе поставили стул, посмотрели, все проконтролировали. Именно с этого начинается артист. Вы целостный музыкант и настоящий артист. Большая благодарность вам за такое отношение к своей профессии, к своей цели", – заявила певица.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 4 апреля, на телеканале "1+1" показали второй эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выбрали участников, которые пройдут дальше.
В одиннадцатом выпуске шоу "Голос країни-11" подруга украинской певицы Мишель Андраде – Ирина Эбралидзе– довела до слез своим выступлением тренера Надю Дорофееву. Девушка исполнила на сцене проекта песнюIf I were a boy – Beyoncé.
Также в одиннадцатом выпуске шоу "Голосу країни-11" участница Виктория Гнатюк спела на сцене проекта известный хит Олега Винника – "Роксолана" и в результате покинула шоу.