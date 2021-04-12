Участник "Голосу країни-11" перепел "Богемскую рапсодию" группы Queen. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
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Богдан Муха на 'Голосі'

Во время двенадцатого выпуска популярного украинского шоу "Голос країни-11" участник из команды Олега Винника Богдан Муха исполнил легендарную песню группы Queen – "Bohemian Rhapsody".

Вокалист поразил судей сильным выступлением. К слову, оно сопровождалось кадрами с концертов коллектива, которые транслировались на больших экранах на сцене (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Богдан Муха на "Голосі"

Тренера шоу Тина Кароль отметила, что исполнитель выглядет очень целостным на сцене и ему удалось перепеть Queen.

"Поражает ваша целостность. Вы начали выступать, еще до того как начался ваш номер... До того как началась музыка, я видела, как вы подошли, поздоровалися с каждым из нас, потом сами себе поставили стул, посмотрели, все проконтролировали. Именно с этого начинается артист. Вы целостный музыкант и настоящий артист. Большая благодарность вам за такое отношение к своей профессии, к своей цели", – заявила певица.

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