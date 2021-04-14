Участник американского "Холостяка" совершил каминг-аут после двух лет отношений

Бывший футболист и участник 23-го сезона американского проекта "Холостяк" Колтон Андервуд, который на протяжении двух лет встречался с американской телеведущей Кэсси Рэндольф, признался в гомосексуальности. Он добавил, что прошлый год был для него переломным и очень важным, ведь он начал задумываться о том, кем есть на самом деле.

Этим откровением знаменитость поделился в прямом эфире шоу Good Morning America (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я гомосексуал. И я смирился с этим в начале этого года и переваривал это. Следующим шагом было сообщить об этом людям", – объяснил свою позицию Андервуд.

Когда же ведущая спросила его, что он чувствует по отношению к девушкам, которые боролись за его сердце в романтическом проекте, он ответил, что ему "очень жаль". Кроме того, мужчина заявил, что именно участие в шоу помогло ему идентифицировать свою сексуальную ориентацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская актриса кино и телевидения, певица и автор песен Деми Ловато, которая заявила, что у нее были интимные отношения с женщиной, призналась, что она пансексуалка.