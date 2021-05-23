Просто приберіть російський чобіт з українського паростка національної ідентичності, і навіть останні скептики побачать, що українська культура поб'є всі світові рекорди.

Мені з 2014 року, з одного боку, важливо вболівати за своїх. З іншого боку - важливо, щоб раша відкочувалася від нас якнайдалі, очищаючи місце на наших сценах і в наших мізках. Так, мені не все одно - це ворог. І його несмак, його внутрішня пустота, відсутність у нього талантів повинні бачити всі. Він це заслужив.

Ми, українці, народ вдячний. Політичним союзникам, щирим шанувальникам, мирним ініціативам, чесним відносинам з оточуючими. Ми заслуговуємо на ті найвищі місця, які займаємо.

Ну, а ворога нашого представляла уродженка Таджикистану. Маніжа Далеровна Сангин, з мусульманської родини. І щось мені підказує, що щирого інтересу, а не політичних голосів, щодо неї було б більше, виконай вона те, що близько її народу, і її культурі, якби не занурилася вона в те, у що занурилася. З матрьошками і лицемірними молитвами. Таджикистан не бере участі в Євробаченні. Напевно, Росія тому була і буде використана іншими народами лише як майданчик для прояву себе.

Вельми неякісний майданчик, як я бачу.

Вибирай себе і своє, як вибрала Україна. Це єдиний правильний шлях.

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