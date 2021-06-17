У жены Виктора Павлика после родов началось обострение

У молодой жены украинского певца Виктора Павлика после родов неожиданно началось обострение: 26-летняя Екатерина Репяхова пожаловалась на цистит. По словам женщины, это "самое страшное, что может быть". Она также пообещала держать подписчиков в курсе всего происходящего и чуть позже выйти на связь.

Всеми подробностями Репяхова делится на своей странице в Instagram. На данный момент она восстанавливается.

Видео дня

Кроме того, она провела короткую экскурсию по своей палате в роддоме. На снимках можно увидеть пеленальный столик и набор всего необходимого для первых дней жизни малыша. Также Екатерина показала, чем ее кормят.

Напомним, Екатерина и ее супруг Виктор Павлик стали родителями 15 июня. Своего сына они назвали Михаилом. В эксклюзивном интервью OBOZREVATEL они откровенно рассказали о пополнении в семействе и назвали крестных малыша.

Коротко о знаменитостях:

Виктор Павлик – известный украинский певец. Родился в 1965 году в Теребовле. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Всего на счету музыканта почти 30 альбомов. За период творческой деятельности провел более 4000 сольных концертов в Украине, Канаде, США, Турции. Народный артист Украины.

12 мая 2020 года женился со своим концертным директором Екатериной Репяховою. До этого она три года проработала у психолога Дмитрия Карпачева, организовывая его выездные мастер-классы.

Репяхова недавно поделилась с поклонниками снимком, на котором показала своего новорожденного сына Михаила. Женщина отметила, что "весь мир остановился" и на данный момент ей хочется быть со своими близкими.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, старший сын украинского певца Виктора Павлика, 37-летний Александр, прокомментировал рождение брата. Он опубликовал фото своего отца и его жены с малышом в роддоме.