У Вакарчука ответили на слухи о его возможном романе

У украинского музыканта Святослава Вакарчука, которого ранее заметили во Львове с якобы новой возлюбленной, заявили, что на самом деле это была его дочь Диана Фонарева. Как оказалось, девушка является декоратором, стилистом в проекте "Оранжерея".

Также у певца отметили, что во Львове были исключительно те, кто работает в туре. Об этом пишет "Новое время".

"Во Львове были исключительно те, кто работает в туре. Также была Диана Фонарева, дочь. Она является декоратором, стилистом в проекте Оранжерея", – говорится в официальном заявлении пресс-службы музыканта.

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Напомним, ранее известный украинский музыкант, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" и экс-глава политической партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о разрыве отношений с Лялей Фонаревой. Вместе пара прожила почти 20 лет.

Также мы писали, что Святослав Вакарчук со своей супругой Лялей Фонаревой познакомились еще в студенческие годы. Их отношения зародились не сразу: сначала девушка уехала учиться в Англию, а затем там вышла замуж и родила дочь Диану.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук рассказал, как относится к сексу на первом свидании и готов ли признаться в измене любимому человеку.