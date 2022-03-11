'У радиации нет границ!' Кристи Бринкли предупредила об опасности ядерной катастрофы и призвала мир не играть в русскую рулетку

Американская актриса и модель Кристи Бринкли написала письмо редактору известно журнала The New York Times, в котором выразила обеспокоенность ядерной катастрофы. Знаменитость отметила, что радиационные опасности в Украине — это "игра в русскую рулетку, в которую мир не может позволить себе играть".

Соответствующее письмо на своем сайте опубликовало издание The New York Times. Знаменитость ссылалась на недавний захват атомной электростанции в Запорожской области.

"Не иначе как по счастливой случайности Украина, Европа и весь мир избежали катастрофы, избежав массовой аварии во время нападения России на Запорожскую атомную электростанцию ​​на прошлой неделе", – написала Кристи Бринкли.

Напомним, что ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Известно, что снаряд попал в первый энергоблок, произошел пожар, который создавал потенциальную опасность ядерной катастрофы. Как сообщали ГСЧС Украины, пожар возник за территорией АЭС – в учебно-тренировочном корпусе.

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"Каждая украинская жизнь, потерянная в результате этого необоснованного вторжения, будет напрасной, если земля, которую любят украинцы, заражена радиацией и непригодна для жизни. Это была бы немыслимая потеря и для россиян, а авария могла бы привести к массовой эвакуации в Европе, ведь радиация не знает границ", – отметила звезда.

Бринкли полагает, что если бы электростанции находились в осаде из-за радиоактивного выброса, то жертвы "могли бы затмить чернобыльский кошмар 1986 года".

Модель отметила, что "срочно необходима международная группа экспертов для разработки правил защиты атомных станций во время войны".

"Мы не можем просто надеяться, что в следующий раз нам так повезет; это игра в русскую рулетку, которую мир не может себе позволить!", – подытожила Кристи Бринкли.

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