У покойного Грачевского нашелся внебрачный сын – СМИ

У кинорежиссера и создателя "Ералаша" Бориса Грачевского, который умер 14 января от коронавируса, нашелся внебрачный сын. Его матерью оказалась сотрудница детского лагеря "Орленок".

Как сообщает издание "Комсомольская правда", внебрачного сына артиста зовут Максим Красиков, ему 36 лет. По словам самого Максима, с отцом он никогда не общался, только видел один раз в детстве и на похоронах.

"Папа никогда мне не помогал, мы не общались, но я не переживал по этому поводу. У меня такая замечательная мама! Она сделала все, чтобы я вообще ни о чем не переживал. А своему отцу я благодарен за генетику и хорошие мозги", – рассказывал внебрачный сын режиссера в эфире программы "Ты не поверишь".

Стоит отметить, что Красиков – ресторатор, он учредил 17 компаний, из которых 7 сейчас приносят активную прибыль. Также стало известно, что Максим не претендует на наследство Грачевского. Он считает, что все имущество режиссера должно перейти к младшему брату – Филиппу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что станет с "Ералашем" после смерти Бориса Грачевского.