"У них всех вавка в голове". Жена погибшего актера Хильского раскрыла, что российские родственники воина сделали после его смерти

Анастасия Какун
Люди
Жена актера Алексея Хильского, который в 2023 году отдал жизнь за Украину на поле боя, Надежда Хильская рассказала, что сделали родственники военнослужащего из России, когда узнали о его гибели. Они звонили звезде "Кави з кардамоном" и выражали соболезнования из-за трагедии, хотя одновременно продолжают слепо верить кремлевской пропаганде.

Как вспомнила артистка, после начала большой войны российские родственники Хильского выдавали навязанные властями РФ нарративы, мол, оккупанты пришли кого-то "асвабаждать", поэтому они почти полностью разорвали с ними связи. Об этом актриса рассказала в интервью для РБК-Украина LIFE.

"У них у всех вавка большая в голове. Родственники мужа из России говорили: "Вы потерпите немножко, сейчас наши придут, все будет хорошо". Естественно, что мы с ними перестали общаться вообще. Мама Леши общается еще как-то, потому что ее брат родной и мама там живут. Даже если бы она сильно хотела, то не может перестать с ними общаться. Но бабушка Леши не знает, что он погиб, потому что уже старая", – поделилась знаменитость.

Другие родственники Алексея Хильского знают, что террористическая война, которую РФ начала на территории Украины, забрала его жизнь. Они сочувствовали Надежде Хильской из-за мучительной утраты, однако для актрисы эти слова абсолютно ничего не значили.

"Они звонили, сочувствовали. И все. Но сочувствовали вы, не сочувствовали, мне на это все равно. Не хочется говорить, что они больны, но я плюс-минус так это воспринимаю. Это люди, над которыми работала российская власть много-много лет. Они не могут даже позволить себе думать иначе. У них у всех там вавка в голове", – высказалась артистка.

Напомним, что Алексей Хильский стал на защиту Родины с оружием в руках еще в начале большой войны. Он проходил службу в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ в должности главного сержанта взвода разведроты. Воин участвовал в наступлении на Херсонщине, защищал Бахмут и Соледар. Алексей Хильский бесстрашно отстаивал независимость Украины, но, к сожалению, 17 августа 2023 года его жизнь оборвалась. Он погиб во время выполнения боевого задания под Роботиным Запорожской области.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Надежда Хильская рассказала, что в тот роковой день ее муж с побратимами разделились на две группы. В какой-то момент Алексей Хильский услышал выстрелы и побежал на помощь другим воинам. Тогда актер получил серьезное ранение. Побратимы пытались спасти Хильского, однако россияне запустили дрон, который взорвался неподалеку от него и забрал жизнь.

Как призналась Надежда Хильская, боль от потери никуда не исчезла и до сих пор: "Ничего невозможно забыть. Когда столько лет между вами такие классные отношения, вы партнеры во всех смыслах этого слова – по жизни, профессии, отцовству. Мы реально были хорошей семьей. Бывают периоды, когда мне все время хочется слушать его голос, смотреть видео. А иногда открываю – и быстро закрываю, потому что сердце разрывается: не сегодня, не могу сегодня".

