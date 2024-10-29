'У него другой тип мышления': Елена Зеленская рассказала, какие качества в характере мужа ценит больше всего

За 21 год супружеской жизни и 8 лет отношения до этого президент Украины Владимир Зеленский и его жена, а по совместительству первая леди, Елена Зеленская многое узнали друг о друге. Они смогли раскрыть свои хорошие и плохие стороны характера и найти особые качества в нем.

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Теперь Елена Зеленская рефлексирует и говорит, что ценит кардинально другой взгляд мужа на какой-то вещи и его чувство юмора. В интервью португальскому политическому обозревателю Нуну Рожейру она призналась, что Владимир Зеленский "дает надежду смотреть в будущее" из-за его оптимизма.

"Для него никогда не бывает ничего сложного. И это иллюзия. Потому что он сознательный человек и понимает, что не существует простых вопросов в этой жизни. Я очень ценю его чувства и оптимизм. И иногда, когда кажется, что вокруг одна тьма, именно такие люди дают тебе надежду смотреть в будущее. Он всегда знает странным образом, как меня поддержать, когда мне совсем сложно. У него другой тип мышления, чем у меня, и нам повезло с этим. Поэтому когда я не вижу решения, он смотрит с другой стороны и видит это", – призналась первая леди.

Однако полномасштабная война РФ несколько изменила характер президента Украины и его зону интересов. Елена Зеленская вспомнила, что на период февраля 2022 года его главной эмоцией было чувство ответственности как лидера большой страны.

"Это было ощутимо во всем, в каждом жесте его, в его голосе. Потому что сделать так, чтобы нация удержалась, чтобы люди не отчаялись, чтобы мы могли давать отпор – это задача лидера в такие времена. И это самая основная была его эмоция, его задачей в те дни было именно это – быть лидером своих людей", – рассказала она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская признавалась, как изменились ее отношения с мужем-президентом Украины после начала полномасштабной войны России. Она объяснила, что за эти 2,5 года их 20-летний брак стал крепче несмотря на то, что супруги видятся меньше, чем раньше.

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