'Это длительный марафон'. Елена Зеленская призналась, как изменились ее отношения с мужем-президентом Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что отношения с мужем-президентом Владимиром Зеленским значительно изменились с началом полномасштабной войны. Она объяснила, что за эти 2,5 года их 20-летний брак стал крепче несмотря на то, что супруги видятся меньше, чем раньше.

Видео дня

Елена Зеленская объяснила, что это произошло из-за того, что пара начала ощутимо поддерживать друг друга. Как она отметила в интервью Daily Mail, они "никогда не надоедают друг другу".

"Я думаю, что мы стали более близкими и более связанными, потому что мы поддерживали друг друга так, как мы на это надеялись. Я думаю, что не подвела его, и он никогда не подводит меня. Мы видимся не так часто, как хотелось бы, поэтому каждая встреча – это радость. Мы никогда не устаем друг от друга, никогда не надоедаем друг другу.

С началом Великой войны ей с детьми – 20-летней Александрой и 11-летний Кирилл – приходится жить отдельно от Владимира Зеленского. И хотя их встречи проходили всего на несколько часов в неделю, теперь, по словам Елены Зеленской, они участились.

"Это не нормальная жизнь для любого человека, живущего в стране, находящейся в состоянии войны. Это постоянный психологический груз и давление. Я надеюсь, что когда это давление уменьшится, с нашей победой, мы сможем оставаться благоразумными и с нами все будет хорошо. Но сейчас я думаю, что мы эмоционально близки, и мы очень хорошо понимаем друг друга. На самом деле это очень важно, когда ты умеешь уважать своих близких. Я уверена, что одной любви недостаточно. И я счастлива, что могу уважать своего мужа, потому что было бы очень тяжело оставаться с ним, даже при огромной любви, если бы я не верила в его честность", – призналась Елена Зеленская.

Она добавила, что невероятно гордится выносливостью Владимира Зеленского и его твердым решением остаться в Украине и дальше руководить государством в начале российского вторжения.

"В страшные дни, недели и месяцы в начале войны я ни на секунду не сомневалась, как он себя поведет. Но еще больше я горжусь его стойкостью. Это долговременный марафон. Проявить храбрость однажды возможно – иногда это может быть случайность. Но когда ты постоянно вкладываешь все свои силы и энергию в достижение общей цели, это требует чего-то большего. продолжила первая леди.

Ранее OBOZ.UA писал, что первая леди Украины Елена Зеленская объяснила, почему согласилась на фотосессию для диджитал-версии американского глянца Vogue, наделавшего немало шороха в обществе из-за "мужской" позы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!