У нее родилась секс-бомба: как выглядит мама звезды Playboy Даши Астафьевой и каким 'бабушкиным хобби' она занимается. Фото

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая неоднократно украшала обложки журнала Playboy, поделилась новой фотографией своей мамы Ирины. Звезда показала, как они вместе активно проводят время, собирая грибы в лесу.

Ирина Астафьева попозировала на камеру в стильном повседневном луке, где скомбинировала брюки и куртку цвета хаки с акцентным оранжевым худи. На кадре, что появился в Instagram-stories исполнительницы, сразу можно увидеть, что они с мамой имеют очень много общих черт внешности, а особенно улыбку.

Однако стиль жизни мать и здочь имеют кардинально разный. Даша Астафьева часто становится звездой различных шоу, дает интервью и делится в социальных сетях снимками с фотосессий, тогда как Ирина Астафьева делает акцент на освещении повседневной жизни.

Мама артистки показывает семейные фото, кадры с отдыха или походов за грибами, а особое внимание уделяет хобби, которое сама же в шутку называет "бабушкиным", – вязанию. Она даже создала отдельную страницу в Instagram, где показывает впечатляющий результат своей кропотливой работы.

Конечно же, нередко Ирина Астафьева делится с подписчиками совместными фотографиями с дочкой. На этих кадрах можно проследить интересную особенность – Даша Астафьева время от времени экспериментирует со стилем, меняя прическу, тогда как ее мама нашла свой стиль и долгое время предпочитает каре с челкой.

Напомним, что в прошлом месяце Даша Астафьева, которую в журнале Playboy назвали "легендой", поразила фанатов возвращением к пикантным фотосессиям. Звезда предстала перед объективом камеры в леопардовом корсете, подчеркнувшем ее фигуру, сетчатых колготах и туфлях на каблуках.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сын Екатерины Кухар изменился до неузнаваемости и поразил сеть фотосессией с мамой.

