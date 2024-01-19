'У меня один вопрос к Повалий'. Коллега предательницы эмоционально прокомментировала ее заявление на российской сцене

Народная артистка Таисия Повалий, несмотря на войну в Украине, продолжает жить и работать в РФ и восхвалять страну-агрессора. Коллега исполнительницы, певица Ольга Юнакова гневно обратилась к артистке-запроданке.

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В интервью OBOZ.UA Юнакова вспомнила недавнее выступление Повалий в одном из российских городов. Исполнительница говорит, что увиденное и услышанное вызвало у нее чувство отвращения.

"Я никого не осуждаю, но недавно видела видео: Таисия Повалий в каком-то российском городе кричит со сцены: "Я люблю тебя, Россия!". Так противно. У меня один вопрос: любишь за что? – прокомментировала низкое поведение коллеги Юнакова.

Ольга Юнакова вместе с мужем и тремя дочерьми сейчас находится в Испании. С началом вторжения артистка начала волонтерить на пунктах помощи украинцам: "Им было очень тяжело. Сначала жили по родственникам и знакомым, потому что жильем страна очень мало помогала. Это не Германия, не Польша. Немного выделяли мест в отелях, питание. Простые испанцы очень помогали – привозили тележками все необходимое, а фурами отправляли в Украину наши, здесь проживающие давно, тысячи коробок гуманитарки. Но знаете, как: человек помог один раз, второй, третий – но постоянно не может из своего семейного бюджета отрывать деньги. Поэтому сейчас собирают, как могут".

Певица признается, что из-за войны в Украине сейчас нет никаких глобальных планов относительно своей дальнейшей жизни: "Долгое время снились сны: синее небо и желтые подсолнухи. Каждое утро просыпалась в плохом настроении. Сейчас, конечно, я обустроилась. И, знаете ли, научилась жить одним днем. Небо голубое, солнышко – и спасибо. Ничего глобального не планирую. Очень подкосила война. Это все научило существовать в режиме: прожили день – и, слава Богу. А Россия вообще унесла у нас все ближайшие мечты на будущее".

Ранее в интервью OBOZ.UA музыкальный продюсер Олег Боднарчук выразил надежду, что запроданка Повалий будет нести уголовную ответственность за то, что пытается от имени Украины оправдать преступления России на войне.

"У меня никогда не было никаких ожиданий от Таисии Повалий. Я вообще удивляюсь тем, для кого стала неожиданностью ее коллаборантская позиция, – рассказывал Олег Боднарчук. – Мы не знакомы с ней, но с артистом можно косвенно познакомиться через его репертуар. Если учесть песни Повалий, особенно те, которые она исполняет сейчас, то это песни инфузории-туфельки для амеб. Разве она когда-то поднимала в своих произведениях какие-то социальные, философские темы? Видели ли мы хоть что-то экспериментальное в ее исполнении? Это ресторанная певица есть, была и будет. Шансоньетка".

"Опасность Повалий в том, что она пытается от имени Украины оправдать все зверства России на этой войне. За это должна быть уголовная ответственность. Ее судьба напрямую зависит от жизни и здоровья Путина, его не станет – ее будут судить", – уверен Боднарчук. .

Полное интервью с Ольгой Юнаковой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 21 февраля.

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