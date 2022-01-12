У Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга: его срочно прооперировали

У известного советского и российского актера Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга и экстренно прооперировали. Врачи обнаружили у звезды фильма "Иван Васильевич меняет профессию" цереброваскулярную болезнь и дисфагию.

Последствиями первого заболевания могут стать ухудшение памяти, умственной деятельности, координации движений и пространственного ориентирования. Второй же недуг, из-за которого артист не способен самостоятельно глотать, заставил специалистов ввести ему в желудок специальную трубку, через которую поступает питание. Об этом сообщило издание KP.RU, ссылаясь на собственные источники.

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Без надлежащего лечения цереброскулярная болезнь может привести к сужению или полной закупорке сосудов, нарушая тем самым кровообращение, предостерегли врачи.

Кроме этого, у Леонида Вячеславовича диагностировали хроническую ишемию головного мозга 3 степени и псевдобульбарный синдром – неврологическое расстройство, обусловленное двусторонним поражением нейронов ствола мозга.

"У 85-летнего Леонида Куравлева был обнаружен распад психических функций, устойчивое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушение памяти и речи, умственного процесса и воспоминаний. Нарушение функций глотания пищи", – говорится в сообщении.

По словам медиков, актер уже самостоятельно дышит без аппарата искусственной вентиляции лёгких, а жизненно важные процессы в его организме все еще активны.

Коротко о звезде:

Леонид Куравлев – известен русский и советский актер, родившийся 8 октября 1936 года в Москве. Перестал сниматься в кино с 2015 года. К этому времени принял участие в съемках комедий "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Самая обаятельная и привлекательная" и многих других. В 2017 году его внесли на сайт "Миротворец", фиксирующий преступления против национальной безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Леонида госпитализировали из пансионата для пожилых людей в реанимацию больницы №40 в Коммунарке. У звезды телеэкранов подозревали Covid.