У Кейт Миддлтон нашлись родственницы из Голливуда

В СМИ появилась информация о том, что у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон обнаружились дальные родственники, которые являются популярными голливудскими актрисами – сестры Фэннинг.

Генеалогическое исследование показало, что они являются прямыми потомками короля Англии Эдуарда III. Об этом сообщает издание Daily Express.

Как стало известно, Дакота Фэннинг – американская актриса и фотомодель. Актерскую карьеру начала в 2000 году, сыграв небольшую роль в телесериале "Скорая помощь". Стала известна после появления в детстве в таких фильмах, как "Я – Сэм", "Гнев", "Война миров".

Эль Фэннинг – младшая сестра актрисы Дакоты Фэннинг. Наиболее известные фильмы с ней: "Вавилон", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Супер 8", "Малефисента", "Неоновый демон".

Так, король Англии Эдуард III был женат на Филиппе де Авен – дочери Вильгельма I Доброго. Дакота и Эль связаны с ним через мать Хизер Джой Аррингтон, которая приходится ему праправнучкой.

Сестры Фэннинг являются дальними кузинами Кейт Миддлтон, которую также связывают родственные связи с королем Эдуардом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что вскоре принц Уильям и Кейт Миддлтон покинут Кенсингтонский дворец и переедут в свой загородный дом Анмер-Холл.