'У этих убийц есть потомки': Забужко посоветовала, как распознать в украинцах 'внутреннюю Россию', которая сидит тихо и ставит на аватарки в сети 'Слава Україні!'

Украинская публицистка и писательница Оксана Забужко рассказала, в чем проблема русскоязычных украинцев и как распознать лицемерную "внутреннюю Россию". По мнению общественного деятеля, такие люди выдают себя сами, даже если будут демонстрировать в соцсетях искренний патриотизм.

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Как отмечает публицистка, у большинства русскоязычных людей, проживающих на территориях, на которых немало времени царила Россия, есть семейная травма. Поэтому его нужно проработать лично, чтобы понять ценность украинской нации. Об этом Оксана Забужко рассказала в интервью "Це ніхто не буде дивитися".

"Я всегда говорю, что должен состояться определенный процесс преодоления травмы. Русифицированных украинцев не путать с теми, которые кричали: "Ах ты же отродие бандеровское, не добили мы вас". Не путать, это – убийцы! У этих убийц есть потомки. То есть у нас есть своя "внутренняя Россия", бесспорно. Эта "внутренняя Россия" может там сидеть тихо, но мы должны быть к этому готовы, что где-то то, что она сейчас сидит тихо и может писать и ставить себе "Слава Україні!" на аватарках, это от того, что ей там вовремя не удалось уехать, или она еще рассчитывает сохранить свой доминантный статус-кво, который она имела все 30 лет. Она сама дастся слышать, не беспокойтесь, и уже дается. Где-то там как-то, то и дело, она себя предает", – объясняет публицистка.

Она отметила, что эта травматизация в основном произошла после сталинских репрессий и издевательств над украинцами, которые сопротивлялись диктаторскому режиму и ассимиляции. Именно поэтому, по мнению Забужко, нужно лично исследовать свой род, чтобы найти тот повод, который сделал потомков русскоязычными.

"Подавляющее большинство наших русскоязычных граждан, особенно в тех регионах, которые были русифицированы в результате сталинской заглады, – это следствие травматизации, это результат того, что когда-то с нашими дедушками, или прадедушками, или, возможно, родителями сделали что-то плохое. Вот эту травматизацию каждый должен осознать лично, каждый должен пройти где-то эту межпоколенческую травму. И каждый должен себе вспомнить, когда бабушку начали травить в школе за "колхозный язык", или когда дедушку вывезли в Сибирь, а он оттуда уже вернулся русскоязычным с сибирской женой", – продолжила писательница.

В частности, она отметила, что пытается с пониманием относиться к русскоязычным людям, а единственное, что не воспринимает в своем инфопространстве – русские песни.

"Я реагирую, когда русская музыка играет. Это нечасто бывает, в последнее время вообще очень редко, но каждый раз, когда это происходит, я действительно реагирую независимо или это в такси, или это в общественном транспорте где-то вдруг включено. То есть здесь я включаю этот майданный голос и говорю: "Наденьте, пожалуйста, наушники. Я не должна слушать то, что меня травмирует". Все тихо, спокойно, все вежливые, никто не обижен. С другой стороны я стараюсь с определенным пониманием относиться. По крайней мере, у меня не вызывает агрессии эта инерционная русскоязычность у украинцев, знаете, на таком примитивном уровне реакция (и порой в соцсетях люди это пишут): "Да каких вам еще бомб надо!" – призналась общественный деятель.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Забужко поделилась воспоминаниями о литературном обеде в Кремле, куда ее пригласили в 2002 году. Деятельница культуры отметила, что опыт пребывания на таком "параде распоясанной безвкусицы" помог понять истинную суть московской элиты и их отношение к нашему государству.

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