У Дженнифер Энистон появился новый бойфренд – СМИ

Голливудская актриса Дженнифер Энистон окончательно восстановилась после болезненного развода с Джастином Теру. По информации западных СМИ, у знаменитости появился новый бойфренд.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источники. Отмечается, что о личности мужчины пока ничего не известно. Однако он хорошо относиться к Дженнифер и оберегает ее.

"У них много общего. Он приземленный, красивый, он заставляет ее смеяться, заставляет ее чувствовать себя в безопасности. Дженнифер доверяет ему", – заявил источник.

К слову, недавно Энистон на личной странице в Instagram намекнула на то, чего ожидает от отношений и как знает, стоят ли они потраченного времени и усилий. Она опубликовала отрывки из документального фильма о певице Эрте Китт, где речь идет о готовности женщины идти на компромисс с партнером.

В одном из роликов репортер спрашивает Эрту: "Если бы в вашу жизнь вошел мужчина, разве вы не захотели бы пойти на компромисс?". На что певица отвечает: "Глупо. В мою жизнь входит мужчина, и мне приходится идти на компромисс? Вы должны подумать об этом еще раз".

Дженнифер добавила к публикации надпись со смеющимися смайликами в знак того, что она поддерживает мнение Эрты.

Напомним, что Дженнифер Энистон – американская актриса, кинорежиссер и продюсер, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в сериале "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Энистон предстала в стильном деловом образе. Снимок был сделан во время съемок "Утреннего шоу", в котором она является ведущей.