У Алексея Залевского обнаружили некроз костей: известный дизайнер может остаться прикованным к постели

Известный украинский режиссер и дизайнер Алексей Залевский признался, что у него диагностировали тяжелое заболевание опорно-двигательного аппарата– некроз костей. Костная ткань знаменитости медленно разрушается, что может привести к ужасным последствиям, если вовремя не начать лечение.

Об этом деятель культуры и модный эксперт рассказал после интервью с ТСН, не желая выносить недуг на публику. Как выяснили журналисты, только операция может помочь ему.

Хирургическое вмешательство стоит 14 тысяч евро (581 тысяча гривен), которых у Алексея Залевского пока нет. Однако дизайнеру срочно нужно сделать две операции на бедрах. В худшем случае он может остаться прикованным к постели на всю жизнь.

"Я бы не хотел спекулировать на этой теме, сейчас много военных, которым тоже нужна помощь. Поэтому и не хотел говорить об этом публично", – объяснил вне объектива Залевский.

Он не хочет просить денег у своих знакомых или друзей. Вместо этого режиссер активно ищет работу, занимается монтажом фильма, изучает кинопрограммы и ищет заработок в Украине и за ее пределами.

"Я пенсионер. Я не шучу. Имею официальную пенсию 2070 гривен. Так и живем. Я ищу какую-то работу. Пока было время, я начал изучать монтажные программы, коррекцию цветов", – поделился режиссер.

В свое время он работал на телешоу, снимал фильмы и сотрудничал со звездами. Однако сейчас спрос на услуги и одежду звезды упал.

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