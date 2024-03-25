У 81-летней бразильянки нашли в животе окаменевший эмбрион: она носила плод 56 лет и не знала об этом. Фото

Бразильянка Даниэла Вера носила под сердцем по меньшей мере 56 лет окаменевший эмбрион и не догадывалась об этом. Женщина долгое время чувствовала боли в животе, но избегала похода к врачу. Вместо этого она предпочитала народные методы, из-за чего неприятные ощущения не утихали, а даже становились более выразительными.

Как сообщает Diario AS, когда боль стала невыносимой, Вера все же обратилась за помощью к медицинским работникам, но тогда ей диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, а истинную причину нездорового состояния обнаружили всего за несколько дней до смерти 81-летней женщины.

Кальцинированный эмбрион в брюшной полости стал следствием давней внематочной беременности. Это явление называется "литопедион" и является крайне редким феноменом.

После обнаружения эмбриона Даниэли Вери назначили операцию по удалению постороннего тела, однако на следующий день женщина скончалась в реанимации, как отмечают врачи, от инфекции. Теперь окаменевший плод будут исследовать, чтобы больше узнать о литопедионе.

Всего женщина родила семерых детей и имела 40 внуков. Самая молодая из ее дочерей – Розели Алмейда – призналась, что мать жаловалась на боль еще с первой беременности. Она будто "чувствовала, что ребенок шевелится в его животе". Это указывает на то, что окаменевший эмбрион не мешал ей выносить всех детей.

Ее сын Вандерлей Авало Алмейда отметил причину, по которой Даниэла Вера несколько десятков лет не обращалась к врачам: "Она не хотела обращаться к врачам, потому что волновалась, что у нее опухоль. Она просто принимала лекарство, чтобы боль исчезла".

"Мы шокированы. Она была нашей мамой и единственной, кто защищал людей, а теперь ее нет, и мы чувствуем себя потерянными", – сказала Розели Алмейда.

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