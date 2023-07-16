У 45-летней девушки Роберта Де Ниро парализовало лицо после родов: не могла есть и начала заикаться

Избранница культового голливудского актера Роберта Де Ниро, которая младше его на 34 года, фитнес-тренер Тиффани Чен рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. После рождения дочери женщина почувствовала странные изменения со своим лицом, которые впоследствии привели к параличу.

Видео дня

Так, врачи диагностировали у избранницы кинозвезды паралич Белла. Это временное состояние, которое влияет на лицевые мышцы и вызывает обвисание или паралич одной стороны лица. У Чен это коснулось обеих сторон. Подробнее о своем состоянии Тиффани рассказала в эксклюзивном интервью CBS Mornings (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

После родов Чен заметила странные покалывания на языке, который вскоре начал неметь. Сначала девушка Роберта Де Ниро решила игнорировать симптомы, но вскоре ее состояние заметно ухудшилось.

"Я не знала, что чувствовала. Но это было странно... Мое лицо будто таяло само на себе", – поделилась Тиффани.

Через неделю после родов ситуация стала невыносимой. Чен решила, что нужно срочно обращаться к врачам после того, как не смогла поесть.

"Я пыталась поесть. Я попыталась положить вилку с едой в рот, но все падало. Я не могла есть, а потом начала заикаться. Я потеряла все функции лица, когда попала в больницу", – рассказала женщина.

Такой паралич вызван воспалением и отеком лицевого нерва. Точная причина его появления у Чен неизвестна, но врачи предполагают, что это связано с вирусными инфекциями.

Напомним, в апреле этого года 79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом. У него родилась дочь. Ее назвали Джия Вирджиния. Все подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, 3 июля стало известно о смерти внука Роберта Де Ниро – 20-летнего Леонардо Де Ниро Родригеса. Парня нашли мертвым днем в воскресенье, 2 июля, в кресле в однокомнатной квартире на Уолл-стрит стоимостью почти миллион долларов (около 37 млн гривен). О вероятных причинах смерти – узнайте по ссылке здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и год Viber. Не ведитесь на фейки!