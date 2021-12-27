У 20-летней беременной американки появились странные огромные бородавки на татуировке. Фото

20-летняя Джейд Харви из США пожаловалась, что во время беременности у нее появились странные бородавки на руке на татуированном участке кожи. Врачи заявили, что эти образования будут продолжать расти, и единственный способ избавиться от них – криогенное удаление.

Как передает Daily Star, свои симптомы американка заметила после того, как забеременела. Кожа на ее тату стала как-будто выпирать. Сперва женщина думала, что это лишь кожная реакция, но ситуация оказалась намного сложнее, чем она ожидала.

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Джейд уже стала молодой мамой. Она отметила: похожих бородавок она раньше никогда не видела.

Врачи пояснили, что это действительно бородавки, которые могут распространяться на татуировки, расположенные рядом с уже существующими фурункулами. Гормоны беременности усугубляют это состояние.

"Я думала, что это просто реакция, связана с беременностью. Будьте осторожны, когда делаете татуировки!" – призвала жительница Флориды.

Точной причины своего состояния она до сих пор не знает. Свое тату женщина сделала импульсивно еще в июне 2020 года, увидев картинку в интернете.

Американка попросила мастера нарисовать на ее руке тонкую змею так, как будто она вьется вокруг предплечья. Работа стоила 150 долларов (чуть более 4 тыс. гривен).

Джейд была довольна результатом. Уже потом она осознала, что тату шло рядом с уже существующей бородавкой возле ее запястья.

"Мы об этом не говорили. Я знала, что бородавка там, я знала, что [татуировщик] ее видел, но он тоже ничего не сказал", – отметила женщина.

Потом она забеременела и заметила, что с тату что-то не так, когда была в бассейне. Женщина подумала, что это реакция чернил на солнце.

Фурункулы стали увеличиваться, но поскольку они не слишком ей мешали, Джейд игнорировала их.

Когда даже после родов они не исчезли, молодая мать пошла к своему врачу. Она узнала, что должна удалить их жидким азотом.

"Было такое ощущение, что мою руку обжигают... Будто что под рукой был факел или я держала сухой лед. Было не весело", – призналась Джейд.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети стала вирусной фотография татуировки в виде груды камней. Такую у себя на ноге набила жительница Англии. Необычный перманентный рисунок насмешил пользователей, поскольку напомнил им фекалии.