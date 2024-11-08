'Ты же на украинском общаешься?' На съемках 'Холостяка 13' произошел языковой конфликт, но из эфира его вырезали

Юлия Шкурлей, участница шоу "Холостяк 13" с Александром "Тереном" Будько, покинувшая проект после первого выпуска, рассказала о языковом конфликте, произошедшем во время съемок эпизода. По словам девушки, сцена разборок не вошла в хронометраж – редакторы не пустили в эфир разговор участниц.

Видео дня

Об этом Шкурлей рассказала в интервью Богдану Беспалову для OBOZ.UA. "Я за кадром общалась с другой девочкой на русском языке. И, кажется, Катя подняла эту тему, кстати, и при всех спросила: "Ты же на украинском языке общаешься в обычной среде?" Я ответила, что да. Она ко мне: "А почему ты врешь?" – вспомнила она.

Юлия, отец которой защищает Украину на фронте с 2014 года, добавила, что, хотя и общается на родном языке в быту, с некоторыми людьми может перейти на русский. "Конфликт вырезали. Хотя я считаю, что он очень даже актуален. Потому что украинизация, по моему мнению, должна быть 100%. Я за. Она должна быть не принудительной, а ласковой, как сейчас любят говорить. Это не должна быть агрессия", – отметила Шкурлей.

Эксклюзивное интервью с участницей шоу "Холостяк 13" Юлией Шкурлей для OBOZ.UA – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как экс-участница "Холостяка 13" раскрыла правду о шоу и вспомнила момент, выдавший постановку: "У "Терена" был наушник". Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!