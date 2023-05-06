Весом 6 кг из-за драгоценностей и от именитых дизайнеров: самые дорогие платья королевских особ на коронациях. Фото

Для каждой страны, где правят монархи, коронация – большой праздник. Весь мир с восторгом наблюдает за изысканными традициями церемонии и тем, в каком наряде королевская особь выходит на публику. Как правило, это платья из дорогих тканей, корсетами и кружевом, украшенные драгоценными камнями. В такой одежде трудно дышать и двигаться, но для зрелищности и показа своей статусности правительницам королевства приходится идти на эти жертвы.

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В каких платьях монаршие особы вступали на престол и кто создавал их наряды? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Елизавета Баварская (Сисси)

Это императрица Австрии и королева-консорт Венгрии. Ее вместе с мужем Францом Иосифом I короновали 8 мая 1867 года. Тогда на Елизавете Баварской было платье, которое сшил по заказу французский модельер Чарльз Фредерик Уорт, основатель Дома моды House of Worth. Этот наряд был изготовлен из бархатной ткани, которую украсили жемчугом, рукавами-буфами и атласными бантиками. Юбку с длинным шлейфом декорировали тонким кружевом.

2. Мария Текская

В 1911 году проходила церемония коронации королевы-консорта Великобритании Марии Текской и короля-императора Георга V. Ее Величество вступила на престол в платье от лондонского Дома моды Reville and Rossiter. Модельеры для наряда использовали шелковый атлас кремового цвета. Края подола имитировали форму морских волн, а вся юбка была вышита золотыми нитями.

3. Елизавета II

Королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций правила 70 лет и 7 месяцев – дольше всех британских монархов (с 1952 по 2022 годы). Ее Величество короновали в 1953 году. Елизавета II была на церемонии в платье от модельера Нормана Хартнелла, который до этого создавал ее свадебное платье. Кутюрье предложил на выбор 9 эскизов. Из них монархиня выбрала изящное приталенное платье, вышитое розовыми бриллиантами, опалами, перламутром и жемчугом, а также с пышной юбкой из шелкового атласа.

4. Соня (королева-консорт Норвегии)

Женой короля Гаральда V стала продавщица Соня. В 1991 году она во время получения нового статуса, королевы-консорта, была в наряде прямого кроя молочного цвета с золотой вышивкой, которую создал дизайнер модного Дома Balmain Эрик Монтерсен. Вместо тиары Ее Величество надела головной убор от дизайнерского дома May Aubert.

5. Рания аль-Абдалла

Королева-консорт Иордании Рания во время коронации в 1999 году выбрала платье от модного дома Elie Saab. Ливанский дизайнер Эли Сааб для торжества сшил платье из шелка и кружева, которое вышил бисером и пайетками в форме цветочных узоров. Ее Величество дополнила образ массивными серьгами и драгоценной тиарой.

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