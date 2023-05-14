TVORCHI тоже в тренде: мужской маникюр от участников Евровидения-2023 восхитил еврофанов. Фото

Мужской маникюр, который подразумевает под собой использование гель-лака, набирает популярности последние несколько лет. Многие всемирно известные певцы, актеры, шоумены и даже спортсмены, как, например, Дэвид Бекхэм, любят носить на ногтях яркие цвета. На Евровидении-2023, финал которого состоялся 13 мая в Ливерпуле, также многие участники мужского пола демонстрировали трендовые нейл-арты.

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Не отставал от зарубежных коллег и Андрей Гуцуляк, один из участников дуэта TVORCHI, который представлял в этом году Украину на Евровидении. OBOZREVATEL предлагает посмотреть на стильных парней-участников конкурса, которые не боятся смелых решений в маникюре.

Раз уж мы начали за Андрея Гуцуляка, то с ним и продолжим. Музыкант еще до поездки в Ливерпуль демонстрировал свой яркий маникюр. На его ногтях можно было заметить насыщенный красный цвет более близкий к морковному оттенку.

Однако перед финалом украинец освежил маникюр. На сцену Евровидения он вышел уже с черными ногтями, которые также можно было рассмотреть на пресс-конференции накануне.

Одним из самых эпатажных участников этого Евровидения по праву считается рэпер Käärijä из Финляндии. Его зажигательный и несколько сумасшедший трек Cha Cha Cha однозначно еще долго будут напевать еврофаны по всему миру. Привлек внимание и образ исполнителя, а точнее его неоновая зеленая куртка-болеро с шипами, которая также уже стала одним из символов конкурса в этом году. Под цвет наряда Käärijä сделал и маникюр.

Эпатировали на сцене в этом году и представители Хорватии – рок-группа Let 3. Они, кстати, в своей конкурсной песне высмеивали диктаторов и их жажду к войне и даже сделали прямые отсылки к Путину и Лукашенко. Ну а солист коллектива, чтобы сделать свой образ еще более ярким (хотя куда уже ярче?) покрасил ногти в красный.

Еще одними яркими конкурсантами в этом году стали рокеры из немецкого коллектива Lord of the Lost. Красные ирокезы, насыщенный смоки айс, золотые губы и много блеска – так можно описать образы участников группы. Однако на этом музыканты не остановились и дополнили свои наряди и макияж еще ярким маникюром. В частности, красным.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

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