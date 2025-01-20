Турецкую модель арестовали за попытку переспать со 100 мужчинами в прямом эфире: что ей инкриминируют

Турецкая модель Азра Вандан попала под арест из-за желания переспать со 100 мужчинами в прямом эфире на своей странице в OnlyFans. Режиссером и оператором должен был выступить ее муж, однако "лавочку быстро прикрыли" правоохранительные службы.

Видео дня

Азра Вандан хотела стать первой турецкой женщиной, которая переспала бы сразу с большим количеством мужчин и транслировала это на весь мир. Однако, как сообщает Ghana Celebrities, в Турции – стране с мусульманским большинством – Only Fans под запретом с 2023 года, поэтому девушка нарушила местное законодательство.

Видео с ее задержанием распространилось соцсетью X. На ролике заметно, что Вандан не сопротивлялась, а спокойно шла между двумя полицейскими. В отделение также попал ее муж Педрам. Однако он не выглядел таким же спокойным, что может свидетельствовать о его перепалке со стражами порядка.

В настоящее время модели предъявили обвинение в "непристойности" и "сопротивлении исполнению служебных обязанностей", сообщает Masala.

Азра Вандан – одна из самых успешных моделей OnlyFans в Турции. Она стремилась пойти по следам двух других известных моделей этой платформы: Лили Филлипс и Бонни Блу. Филлипс, которая начала этот тренд, утверждала, что переспала со 100 мужчинами менее чем за 24 часа, а Блу – с 1057 мужчинами за 12 часов.

Ранее OBOZ.UA писал, что модель OnlyFans устроила откровенную фотосессию у Виндзорского замка. Блогер фотографировалась около 900-летнего исторического здания в бикини, демонстрируя свои пышные за счет пластики груди и ягодицы.

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