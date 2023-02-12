Цымбалюк объяснил, почему главные роли в кино давали российским актерам: мы приходили на пробы, а нас даже не рассматривали

До полномасштабного вторжения РФ в Украину во многих отечественных фильмах и сериалах в главных ролях снимались представители страны-агрессора, в то время как очень талантливым украинским актерам доставались второстепенные роли. Как оказалось, существовала целая схема, по которой роли распределялись таким образом. О ней рассказал популярный украинский актер Тарас Цымбалюк.

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По словам звезды сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная", украинских актеров даже не рассматривали на главные роли, хотя те приходили на кастинги, где получали отказы, думая, что это все из-за "отсутствия таланта". На самом же деле, все было куда проще. Соответствующее объяснение от Цымбалюка появилось в интервью Григорию Решетнику для проекта "Як ти?" на YouTube.

"Мы все думали, что не удались как актеры. Был какой-то комплекс неполноценности. Мы не понимали, что был построенный механизм, когда украинскому продакшину звонит российский канал и говорит: "Снимите для нас сериал у себя, у вас дешевле. Только одно условие: эта чувиха из Москвы будет на главной роли". Мы не знали, что есть такая структура. А мы все приходим на пробы – берут россиян. А суть в том, что нас никто и не рассматривал на главные роли", – объяснил Цымбалюк.

Актер отметил, что большинство его российских коллег, которые прославились в Украине, у себя на родине никому не нужны – они там не известны. Но при этом после 24 февраля они поддержали войну и путинский режим.

"Меня очень удивляло, что сюда возят то, что ненужно там. Они стали звездами здесь, а там их никто вообще не знает. Это меня бесило. Шлак, который не нужен в России. Так 80% всего делалось... Сейчас украинские актеры заняли очень патриотическую позицию. Я надеюсь, что не будет так, как после 2014-го. Мы все снимались с ними. Я сожалею об этом. Это все проявления низкого сознания. 22 февраля у нас еще снимались сериалы с россиянами. После 24-го меня все блокировали", – прокомментировал артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарас Цымбалюк до полномасштабного вторжения РФ в Украину снимался в российских проектах. Сейчас же он понимает, что участие в подобных инициативах "культивировало плохое национальное сознание" у украинцев. Он верит, что война и отказ от всего российского дадут толчок для развития отечественного кинопродукта.

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