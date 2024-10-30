Ведущий 'ВусоЛапоХвіст' впервые рассказал, как спасся из российской оккупации и какое 'чудо' случилось с ним после этого

Звезда легендарной развлекательной программы "ВусоЛапоХвіст", а ныне актер драматического театра имени Ивана Франко Александр Ярема определенный период полномасштабной войны России провел в оккупации. Он с близкими почти все время жил в подвале соседнего дома, а выехать с опасной территории удалось чудом.

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С началом террористического вторжения он с родными поехал к сестре недалеко от поселка Бузово в Бучанском районе Киевской области, ведь думал, что там будет безопаснее. Как рассказал Александр Ярема в интервью Светлане Леонтьев, они смогли выехать с оккупированной территории, а дни пребывания там казались вечностью.

Всего в укрытии во время оккупаций находились 14 человек. По словам актера, соседка их пустила в подвал своего дома с просьбой ухаживать за кошечкой, ведь ее семья выехала раньше.

"Десять дней мы просидели в этом подвале. Конечно, было страшно, все летало вокруг. Ни одного дома не было разбомблено рядом. Три машины стояли во дворе – все было целым", – рассказал он.

Знаменитость вспомнил, что выехать из поселка удалось 9 марта благодаря племяннице. Девушка смогла связаться с волонтерами, которые помогли покинуть опасную территорию вместе со многими жителями населенных пунктов поблизости.

"Это было шесть утра, мы уже просто не могли ждать. Для нас десять дней казались, как вечность. И выехали. Было главное – пересечь эту Житомирскую трассу, потому что там они (оккупанты. – Ред.) все время ездили", – отметил актер.

Родители Александра Яремы тоже попали под оккупацию. В то время они проживали в Ирпене. Связи с родными в начале вооруженной агрессии на Киевщине у актера не было.

"Не было связи. 24 февраля мы выехали из Киева. Уже где-то во второй половине дня мы заехали еще к родителям в Ирпень, – вспомнил Ярема. – А там еще не было (российских войск. – Ред.). Где-то там в Гостомели было, мы видели колонны, которые стояли в Ирпень. Там люди давали какую-то воду, печенье, конфеты нашим военным. Мы ехали на дачу за Бородянкой. Но в последний момент жена говорит "нет". Мы поедем (к сестре. – Ред.), потому что сестра звонит: "Давайте к нам".

Актер признался, родителей из оккупированного Ирпеня вывезли волонтеры. Им чудом удалось спастись. "Их люди довезли до этого разбомбленного моста. Перевели через мостик. Говорят: "Вам куда"? Они говорят: "Туда", там, где сестра живет. (В ответ слышат): "Боже мой, нет, туда не поедем. Везем вас на вокзал". Там папа зарядил телефон, и к нам дозвонился. И мы сказали: "Садитесь на эвакуационный поезд и мы где-то по дороге вас найдем". И мы в Хмельницком их забрали с поезда. Встретились и потом поехали в... У нас родственники папы в Ивано-Франковской области", – рассказал он.

Актер также добавил, что сейчас родители вернулись домой в Ирпень. Их жилье уцелело – только разбитым оказалось одно окно.

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