Цимбалюк с короткой стрижкой и без бороды удивил своих поклонников

Украинский актер и участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк поделился с поклонниками архивными снимками, на которых предстал с короткой стрижкой и без густой бороды.

Соответствующие фото знаменитость разместил на странице в Instagram. Он сообщил, что кадры были сделаны в 2017 году (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Цимбалюк опубликовал серию черно-белых снимков, на которых предстал в темной футболке, с короткой стрижкой и небольшой щетиной.

Стоит отметить, что сейчас актер отпустил густую бороду и волосы, которые укладывает.

Поклонники артиста оценили его образ из прошлого. Многие заявили, что ему очень идет такая стрижка и в принципе кинозвезда выглядит отлично в любом амплуа.

"Так просто Nice!!! Бороду можно брить уже", "Супер!", "Прикольно", "В любом образе хорош", "Красавец украинского телевидения", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Тарас Цимбалюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 году появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2020-ом принял участие в телепроекте "Танці з зірками".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине. Такой романтичный поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками".

Позже Цимбалюк снялся в красивой фотосессии со своей возлюбленной Тиной Антоненко. В сети пару засыпали комплиментами.

Кроме того, актер поделился с поклонниками видео, на котором показал, как отдохнул на популярном курорте Буковель. Кинозвезда также продемонстрировал, как катается на лыжах.