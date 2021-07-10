Цимбалюк показал первые фото со своей свадьбы в горах

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Цимбалюк показал первые фото со своей свадьбы в горах

Украинский актер и экс-участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк, который не так давно женился на своей возлюбленной Тине Антоненко 3 июля 2021 года, впервые продемонстрировал поклонникам кадры с церемонии.

Так, на странице в Instagram Цимбалюк опубликовал чувственные фото и показал, как они сыграли свадьбу в горах (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). В кадре пара предстала в свадебных нарядах возле алтаря из цветов. Видно, что торжество новоиспеченные муж и жена решили устроить на открытом воздухе в стиле бохо. Также артист показал кадр, как он со своей супругой танцует свой первый танец.

Видео дня
Тарас Цимбалюк женился
Тарас Цимбалюк показал фото со свадьбы
Тарас Цимбалюк женился на Тине Антоненко
Тарас Цимбалюк сыграл свадьбу

Кроме того, Цимбалюк с женой устроили себе романтическую фотосессию в затуманенных горах. А на последнем фото в коллаже артист показал, как выглядел на следующее утро после свадьбы.

"Три года назад я пригласил эту девочку на первое свидание и с тех самых пор начал чувствовать себя самым счастливым человеком на Земле. Могу сказать твердо: этим поступком я буду гордиться всю жизнь!" – написал Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк продемонстрировал кадры со свадебного торжества
Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко поженились
Тарас Цимбалюк опубликовал трогательные фото со свадьбы
Тарас Цимбалюк посвятил трогательный пост своей жене
Тарас Цимбалюк устроил свадебную фотосессию с женой в горах
Тарас Цимбалюк показал себя утром после свадьбы

К слову, ранее Тарас Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине. Такой романтичный поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками".

Коротко о знаменитости:

  • Тарас Цимбалюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 году появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2020-ом принял участие в телепроекте "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский актер и участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк снялся в красивой фотосессии со своей возлюбленной Тиной Антоненко. В сети пару засыпали комплиментами.

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