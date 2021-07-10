Цимбалюк показал первые фото со своей свадьбы в горах

Украинский актер и экс-участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк, который не так давно женился на своей возлюбленной Тине Антоненко 3 июля 2021 года, впервые продемонстрировал поклонникам кадры с церемонии.

Так, на странице в Instagram Цимбалюк опубликовал чувственные фото и показал, как они сыграли свадьбу в горах (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). В кадре пара предстала в свадебных нарядах возле алтаря из цветов. Видно, что торжество новоиспеченные муж и жена решили устроить на открытом воздухе в стиле бохо. Также артист показал кадр, как он со своей супругой танцует свой первый танец.

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Кроме того, Цимбалюк с женой устроили себе романтическую фотосессию в затуманенных горах. А на последнем фото в коллаже артист показал, как выглядел на следующее утро после свадьбы.

"Три года назад я пригласил эту девочку на первое свидание и с тех самых пор начал чувствовать себя самым счастливым человеком на Земле. Могу сказать твердо: этим поступком я буду гордиться всю жизнь!" – написал Цимбалюк.

К слову, ранее Тарас Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине. Такой романтичный поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками".

Коротко о знаменитости:

Тарас Цимбалюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 году появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2020-ом принял участие в телепроекте "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский актер и участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк снялся в красивой фотосессии со своей возлюбленной Тиной Антоненко. В сети пару засыпали комплиментами.