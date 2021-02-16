Цимбалюк показал катание на лыжах в Буковеле. Видео

Украинский актер и участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк поделился с поклонниками видео, на котором показал, как отдохнул на популярном курорте Буковель.

Отпуск знаменитости подошел к концу. Также кинозвезда продемонстрировал, как катается на лыжах. Об этом стало известно на странице в Instagram-stories Цимбалюка (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Так, актер рассказал, что их отдых с невестой Тиной Антоненко закончился и вскоре они вернутся обратно в Киев. В кадре знаменитость предстал в горнолыжных очках и белом халате.

Затем Цимбалюк продемонстрировал как катается на лыжах на горнолыжной трассе. Судя по видео, отдыхающих в Буковеле намного меньше, по сравнению с прошлыми годами.

Напомним, Тарас Цимбалюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 году появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2020-ом принял участие в телепроекте "Танці з зірками".

Ранее Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине. Такой романтичный поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Цимбалюк снялся в красивой фотосессии со своей возлюбленной Тиной Антоненко. В сети пару засыпали комплиментами.