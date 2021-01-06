Церемонию "Грэмми-2021" перенесли из-за коронавируса: названа новая дата

Академия искусства и науки звукозаписи объявила о переносе церемонии вручения премии "Грэмми-2021". Мероприятие должно было состояться 31 января, но из-за нестабильной в мире ситуации с COVID-19, его перенесли на полтора месяца.

Новая дата вручения престижных наград – 14 марта 2021 года. Об этом сообщили на официальном сайте "Грэмми".

Полный список номинантов на "Грэмми-2021" читайте по ссылке.

Решение о переносе церемонии принималось после переговоров с экспертами в области здравоохранения, ведущим мероприятия и артистами.

"После вдумчивых бесед с экспертами, нашим ведущим и артистами, которые должны были появиться на церемонии, мы переносим трансляцию 63-й ежегодной премии "Грэмми" на воскресенье, 14 марта 2021 года. Ухудшение ситуации с COVID-19 в Лос-Анджелесе, больницы перегружены, отделения интенсивной терапии достигли предела возможностей, а также новые указания со стороны властей штата привели нас к выводу, что отсрочка нашего выступления была правильным решением. Нет ничего важнее здоровья и безопасности людей", – говорится в сообщении организаторов.

Отметим, музыкальная награда американской Академии звукозаписи существует с 1958 года. "Грэмми" присуждается ежегодно в 108 категориях в 30 музыкальных жанрах за голосованием уполномоченных членов Академии. Самыми престижными считаются 4 награды (The Big Four): Запись года; Альбом года; Песня года; Лучший новый артист или музыкальный коллектив.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были объявлены лауреаты премии MTV Europe Music Awards 2020. Триумфатором церемонии стала кей-поп-группа BTS, получившая сразу четыре награды.