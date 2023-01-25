Трехкратный обладатель ''Грэмми'' Брэд Пэйсли поможет отстраивать жилье украинцев, пострадавших от войны

Всемирно известный американский кантри-исполнитель, обладатель трех "Грэмми" Брэд Пэйсли стал послом платформы UNITED24. Артист готов помогать украинцам, чьи дома пострадали от российского терроризма.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пообщавшийся со звездой в видеоформате. Пост с фото появились в Telegram-канале главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы должны привлекать как можно больше известных людей, которые будут привлекать внимание на восстановлении пострадавших от войны домов для украинцев. Таким человеком стал всемирно известный исполнитель кантри-музыки, многократный лауреат премий "Грэмми" и Academy of Country Music Awards Брэд Пейсли", – поделился Владимир Зеленский.

Артист присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы UNITED24 и будет поддерживать направление "Восстановление Украины".

Пейсли в своем Instagram заявил, что долго не знал, в какой именно сфере хочет помогать украинцам.

"Я знаю, что я не одинок в своем желании помочь Украине, но, как и многие люди в Америке, до сих пор я не был уверен, как именно протянуть руку помощи отсюда, из США. Вот почему я рад быть послом UNITED24", – написал музыкант.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Владимир Зеленский провел встречу с послами фандрейзинговой платформы UNITED24. Послами проекта являются Андрей Шевченко, Александр Усик, Скотт Келли, Элина Светтолина, Лиев Шрайбер и Тимоти Снайдер.

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