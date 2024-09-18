Требовала справку и допроса дочери: Инна Мирошниченко рассказала, как присяжная вывела ее из равновесия в суде

Украинская адвокат и блогер Инна Мирошниченко, которая накануне официально удочерила 8-летнюю Ангелину, раскрыла детали судебного процесса. Во время процедуры одна из двух присяжных выступила против того, чтобы звездная семья заботилась о девочке.

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Как призналась инфлюэнсер на своей Instagram -странице, аргументы женщины ставили под сомнение обилие семьи и психическое здоровье Мирошниченко. "Говорила, что не доверяет медицинскому заключению, и хочет увидеть справку государственной больницы о том, что я не стою на учете у психиатра. Потому что не доверяет частной больнице, где я делала обследование", – говорится в сообщении.

Кроме того, присяжная потребовала допросить 8-летнюю Ангелину в суде, из-за чего блогер была крайне возмущена, ведь подобный опыт может травмировать ребенка. Мирошниченко отметила, что судья приняла решение не приглашать девочку в зал.

"У нас маловата квартира для шести, вдруг дети спят на кухне. Ну и что декларацию мою о доходах нужно обновить, потому что вдруг я больше не зарабатываю", – продолжила адвокат. Она добавила, что, к счастью семьи, второй присяжный и судья, секретарь, представитель службы "были очень адекватные, радушные и приятные люди".

Несмотря на то, что звезда часто бывает в суде благодаря своей профессии, она призналась, что ситуация вызвала у нее стресс. "Когда начало происходить что-то за пределом адекватности, я потеряла чувство покоя и опоры. Но я точно знала, что в самом худшем случае дело отложат. Ну вдруг отказали бы, то есть апелляция. Мы бы не сдались", – написала знаменитость.

Напомним, 17 сентября Инна Мирошниченко рассказала о том, что их семья официально стала еще больше – супругам удалось удочерить 8-летнюю девочку Ангелину. Теперь адвокат и телеведущий будут воспитывать 4-х детей: кровных Мию и Марка и усыновленных Марселя и Ангелину. 3-летнего мальчика пара усыновила во время полномасштабной войны.

Ранее OBOZ.UA пообщался с Инной Мирошниченко в эксклюзивном интервью. В разговоре блоггерша честно рассказала о трудностях и победах в адаптации маленького Марселя в семье. Подробности – читайте здесь.

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