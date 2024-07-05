Тратит 10 тыс. грн в месяц. Тоня Матвиенко рассказала об 'уколах красоты' и призналась, какое правило в отношениях с мужчинами переняла от мамы

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала, что с возрастом посмотрела некоторые свои убеждения по поводу "уколов красоты". Звезда много времени и немало средств тратит на уход за собой, профессиональные средства и здоровье.

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Ее расходы только на эту отрасль в месяц составляют около 10 тысяч гривен. Об этом 43-летняя артистка рассказала в интервью ТаблоID.

Основную часть денег и времени Тоня Матвиенко уделяет волосам и коже. Она пытается раз в неделю посещать косметолога, каждый день пользуется кремами и имеет качественную косметику для белокурых волос.

Блонд требует регулярных процедур в салоне и профессионального ухода на дому. Также эксперты помогают звезде сохранять молодость ее кожи.

"Когда я была младше, я думала, что никогда этого не сделаю. Но уже начала такие вещи делать, как уколы ботокса между бровями, биоревитализацию и татуаж. Главное табу: "что слишком – то не здраво", – рассказала певица.

Привычку ухаживать за собой ей привила ныне покойная мама, "цветок-душа" украинской музыки Нина Матвиенко. Она учила Антонину быть красивой не только перед камерами, но и дома.

"Переняла правило быть всегда опрятной перед мужчиной. Даже дома с чистой головой, в хорошей одежде – пижама, тапочки. С детства видела, как она ухаживает за кожей: масочки, кремы. Актуальная сейчас натуральная маска из клубники для лица", – поделилась знаменитость .

В общей сложности на свою красоту и здоровье артистка тратит примерно 10 тысяч гривен в месяц. Она не жалеет средства на услуги косметолога, маникюр, массаж тела и, при необходимости, уходовую косметику.

Аккуратность Тоня Матвиенко ценит и в мужчинах. Ей приятно, когда глаз цепляется за чистую одежду, ногти, прическу и т.д.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тоня Матвиенко рассказала, какую еще работу, кроме пения, имеет. Звезда призналась, что "очень себя нагрузила".

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