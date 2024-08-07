Трансгендерная дочь Илона Маска, которую основатель SpaceX объявил мертвой, опубликовала новый компромат на отца

Трансгендерная дочь основателя SpaceX Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон рассказала о секретах своего отца-ненавистника, о которых мало кто знает. Она отметила, что генеральный директор Tesla после начала скандала и объявления своего ребенка якобы мертвым пытается показать себя "заботливым отцом".

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Дочь начала сомневаться в сознательном мышлении Маска, а его регулярная ложь якобы этому доказательство. Компроматы на отца она опубликовала в Threads.

"Я понимаю, что твой новый угол зрения – это "западные ценности/христианский семьянин", но это такой удивительный выбор. Ты не семьянин, ты серийный прелюбодей, который не перестает врать о своих детях. Ты не христианин, насколько мне известно, ты никогда не был в церкви. Ты не являешься каким-то "бастионом равенства/прогресса". Ты называл арабский "языком врага", когда мне было 6 лет, неоднократно подавал в суд за дискриминацию, и ты родом из Южной Африки времен апартеида", – рассказала Вивиан.

Известно, что Илон Маск имеет 12 детей от разных женщин. Наибольший резонанс получило рождение в 2020 году сына, которого назвали формулой "X Æ A-12". Впрочем, отношения консервативного отца и трансгендерной совершеннолетней дочери показывают всю "любовь" бизнесмена к своим детям. Вивиан 6 августа опубликовала скриншот твита Илона Маска, в котором тот заявил, что весело проводит время с семьей.

"Послушай, я не знаю, ты действительно в это веришь или живешь в своей собственной бредовой стране фантазий, но, честно говоря, мне все равно. Мне кажется, что ты пытаешься восстановить свой имидж "заботливого отца", который я не оставлю без внимания. Если честно, это абсолютно жалостно. Ты просто не прекращаешь врать обо мне в интервью, книгах, социальных сетях и так далее. Слава Богу, что у вас это совершенно ужасно получается, потому что иначе это было бы значительно сложнее", – возмутилась Вивиан.

Илон Маск всегда рассказывал о цели изобретений своей команды: спасение Земли и человечества, чипирование людей для обеспечения жизнедеятельности тех, кто не может двигаться, и тому подобное. Однако дочь подвергла сомнению благородство этих экспериментов и, чтобы безумный отец не попытался подать на нее в суд, заявила, что это все якобы ее предположение.

"Ты не спасаешь планету", тебе плевать на изменение климата, и ты врешь о многопланетной цивилизации как для оправдания, так и потому, что хочешь выглядеть, как генеральный директор с "Первый игрок приготовься". Я бы вспомнила о рождаемости, но к этому странному дерьму о селекции из 14 слов я не прикоснусь и десятифутовой шестью. Ты единолично разочаровал меня в том, насколько мы доверчивы как вид, потому что люди почему-то продолжают верить тебе по причинам, которые продолжают ускользать от меня", – отметила дочь.

В частности, Вивиан отметила заявления отца о "промывании мозгов" в школе, из-за чего она якобы стала трансгендерным человеком и отказалась от мужского пола.

"Типа..."неомарксист/коммунист, которому в школе промыли мозги, чтобы он стал трансом и "думал, что богатство – это зло" – это лучшее, что ты можешь предложить... Реально? Если ты собираешься лгать обо мне, почему ты выбираешь такой отвратительный в своей тупости метод. Это не просто тупо, это отчаянно. То, что кто-то поверил в это хотя бы пять секунд, не поддается моему пониманию. Не говоря уже о том, что ты приложил все усилия, чтобы унизить мою гендерную принадлежность, что абсолютно прозрачно и, честно говоря, просто грустно", – разочаровалась Вивиан.

Ранее OBOZ.UA подробнее объяснял, почему Илон Маск назвал Вивиан Дженну Уилсон "мертвым сыном" и как на это отреагировала девушка.

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