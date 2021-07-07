Трамп заявил, что Гитлер 'сделал много хорошего' - СМИ

45-й президент США Дональд Трамп в беседе с тогдашним министром внутренней безопасности Джоном Келли заявил, что нацистский диктатор Адольф Гитлер за время своего правления в Германии сделал "немало хороших вещей". Такую реплику политик якобы позволил себе в рамках импровизированного урока истории.

Как передает издание The Guardian, ссылаясь на журналиста из Wall Street Journal Майкла Бендера, инцидент произошел в 2018 году во время визита экс-главы Белого Дома в Европу по случаю 100-летия со дня завершения Первой мировой войны. Бендер рассказал о нем после откровенного разговора с Келли.

"Келли заметил, как исторически связаны последствия Первой мировой с началом Второй мировой войны. На это Трамп буквально ответил: "Что ж, Гитлер сделал много хорошего". Это ошеломило Келли", – передают СМИ слова Бендера.

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Однако пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон категорически опровергла данное сообщение Бендера.

"Это полная ложь. Президент Трамп никогда этого не говорил. Это сфабрикованные фальшивые новости, вероятно, выдуманные некомпетентным генералом после увольнения", – отрезала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Роберт де Ниро сравнил президента Дональда Трампа с диктаторами Гитлером и Муссолини.