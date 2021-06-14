ТОП-5 артистов, которых обязательно нужно услышать на Atlas Weekend в этом году: выбор редакции OBOZREVATEL

Atlas Weekend – крупнейший фестиваль Восточной Европы, который проходит на территории столичного ВДНХ каждое лето. В этом году из-за пандемии мероприятие пройдет в обновленном формате под названием – Atlas Weekend Friends Edition.

Лайнап состоит в основном из локальных артистов. Организаторы уже объявили таких хедлайнеров, как: Fatboy Slim, Океан Эльзы, Верка Сердючка, Тина Кароль, The Hardkiss и других. Кроме них на фестивале будет выступать немало различных артистов. Редакция OBOZREVATEL составила свой топ-исполнителей, достойных внимания (чтобы просмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Видео дня

Молодая израильская электронная инди-поп-группа образовалась в 2013 году. В состав коллектива входят Рой Авитал (вокал, клавишные, гитара), Джо Саар (гитара, сэмплер, клавиатура) и Джонни Шарони (вокал, сэмплер, перкуссия).

В своей музыкальной деятельности исполнители активно поддерживают ЛГБТ-сообщество. Их самый популярный клип на песню Move on рассказывает о лесбийской любви. За него они завоевали награду Best Music Video. Выступление группы на Atlas Weekend Friends Edition состоится при поддержке Посольства Государства Израиль в Украине в честь 30-летия дружбы между странами.

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Это проект белорусского музыканта Олега Савченко из Витебска. Главный хит группы "Монетка" на YouTube послушали 21 млн человек. В прошлом году ЛСП выдал сразу два новых альбома с разницей в неделю и сейчас готовит новый. Его въедливый треп в сочетании с эффектным электро-попом и изящным флоу не оставят равнодушными никого.

Кроме ЛСП, на Atlas Weekend Friends Edition будет целая беларусская сцена. Выступят: рок-группа Nizkiz, электронный проект Intelligency, панк-рокеры Дай дарога! и пост-панки Nürnberg.

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Экспериментальная поп-арт группа выступала на разогреве у The Kooks, Lebanon Hanover, Inca Babies, alt-J и берлинцев Easter. Они часто гастролируют по Украине и собирают полные залы.

Каждое их выступление не похоже на предыдущее: для артистов не проблема устроить перформанс в продуктовом магазине, стриптиз-баре, на закрытом заводе или рынке. Например, Shortparis выступали на Житнем рынке столицы и в Национальном цирке Украины.

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Литовский electrofashion-дуэт очаровывает мир своей гипнотической электроникой и экспрессивными костюмами, созданными преимущественно вручную. Vogue и L'Officiel уже признали их иконами стиля.

Группа является чрезвычайно популярной в Литве. Впрочем, среди украинцев исполнители тоже нашли своих поклонников. Beissoul & Einius уже выступали на Atlas Weekend в 2015 и 2017 годах. Сами музыканты называют себя не литовским дуэтом, а литовско-украинским. Beissoul по паспорту Артур, а в графе "место рождения" у него указано поселок Кальна Ивано-Франковской области.

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Данна группа – протеже амбассадора Atlas Weekend Alyona Alyona и участники ее лейбла. В состав коллектива входят Олег Псюк (aka Псючий Син), основатель и солист Игорь Диденчук, мультиинструменталист и МС Килиммен. Коллектив был назван в честь Калуша, родного города Псюка.

Первый клип группы на песню "Не маринуй" был выпущен на их официальном YouTube-канале 17 октября 2019 года. После выхода второго видеоклипа "Ти гониш" в ноябре 2019 KALUSH подписал соглашение о сотрудничестве с американским хип-хоп лейблом Def Jam, входящий в состав Universal Music Group.

9 декабря вышел клип на песню "Гори", которую участники группы исполнили вместе с репершей Alyona Alyona. Видео набрало 1,2 миллиона просмотров на YouTube всего за 12 дней. Первый альбом появился только в феврале 2021 под названием "HOTIN".

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Напомним, что фестиваль Atlas Weekend 2021 пройдет с 5 по 11 июля. В этом году событие состоится в альтернативном формате – без участия иностранных артистов из-за пандемии коронавируса.

Традиционно, мероприятие проведут на уже привычной локации – на киевском ВДНХ, который находится на проспекте Академика Глушкова 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) заявила, что готова представить Украину на международном конкурсе Евровидение в 2022 году. Она уточнила, что главное для нее – переформатировать себя в психологическом плане.