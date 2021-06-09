TAYANNA назвала одно условие своего участия в Евровидении от Украины в 2022 году

Украинская певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) заявила, что готова представить Украину на международном конкурсе Евровидение в следующем году. Она уточнила, что главное для нее – переформатировать себя в психологическом плане.

Эта информация появилась на официальной Evrovision UA в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Артистка добавила, что готова поехать в Италию даже на три недели. По ее словам, так проще будет настроить себя психологически на участие в грандиозном шоу.

"Поехать в Италию я бы хотела на Евровидение, честно говоря. На недели три. Если я смогу себя переформатировать в психологическом плане, что это о красивом конкурсе и не надо там ни с кем только бороться и побеждать, наверное, я поеду", – объяснила свою точку зрения исполнительница.

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"Ждем королеву!", "Все зависит от выбора песни", "Уверена, что будет отбор, поэтому говорить о поездке так наверняка не стоит", "Это будет что-то по типу как Могилевская на "Танці з зірками"? Пока не победит не перестанет брать участие?", "Да, очень хочется что бы она представляла Украину в следующем году на конкурсе!", "Очень хотелось бы видеть TAYANNA на Евровидении-2022!" – написали пользователи в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Татьяна Решетняк, более известная под псевдонимом TAYANNA, – украинская певица, бывшая солистка группы "Горячий Шоколад".

Участница вокального шоу "Голос країни", национального отбора Украины на "Евровидение 2017-2018" и проекта "Танці з зірками" в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская рэперша Alyona Alyona рассказала, что поклонники давно говорят ей, что хотят видеть ее на музыкальном конкурсе Евровидение 2022. По словам артистки, она пока не уверена в своих силах.