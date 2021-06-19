Топ-10 малоизвестных фото Мэрилин Монро и интересные факты из жизни

София Ковнир
София Ковнир
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Топ-10 малоизвестных фото Мэрилин Монро и интересные факты из жизни

Американская актриса и секс-символ 50-х годов Мэрилин Монро имела трудное детство, но во взрослой жизни стала очень популярной, снялась в нескольких фильмах и для обложек журналов. Знаменитость была несколько раз замужем, а первый брак она оформила в 16 лет, и уже через год развелась.

В 1935 году Монро начала модельную карьеру благодаря американскому фотографу Дэвиду Коноверу. Уже к 1945-му звезда снялась для 33 обложек популярных глянцевых журналов. О самых интересных фактах и снимках актрисы – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

  • При росте 166 см объемы груди, талии и бедер Монро в дюймах составляли 37−23−36.

Редкое фото Монро
Видео дня

  • Знаменитой Монро стала после фотосессии 1947 года для Playboy. Она была героиней обложки первого номера знаменитого журнала.

Монро в купальнике
Как выглядела знаменитая актриса Монро

  • Монро всегда мечтала о детях, но ради карьеры ей несколько раз приходилось делать аборт, что негативно сказалось на ее здоровье. Впоследствии звезда так и не смогла забеременеть.

Монро на фотосессии
Одной из самых знаменитых песен Монро является Diamonds are a Girl’s Best Friends

  • Одной из самых знаменитых песен Монро является Diamonds are a Girl’s Best Friends. Несмотря на убедительность исполнения, сама актриса не была поклонницей драгоценностей. Намного больше ее привлекали роскошные сценические наряды.

Как выглядела фигура Монро
Архивный снимок Монро
Популярная актриса Монро
Монро снялась во многих фотосессиях

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ford Thunderbird, как у голливудской звезды Мэрилин Монро, удалось найти у одного из украинских любителей авто ретро. Ярко-красный родстер изготовили в далеком 1955 году.

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