Топ-10 малоизвестных фото Мэрилин Монро и интересные факты из жизни

Американская актриса и секс-символ 50-х годов Мэрилин Монро имела трудное детство, но во взрослой жизни стала очень популярной, снялась в нескольких фильмах и для обложек журналов. Знаменитость была несколько раз замужем, а первый брак она оформила в 16 лет, и уже через год развелась.

В 1935 году Монро начала модельную карьеру благодаря американскому фотографу Дэвиду Коноверу. Уже к 1945-му звезда снялась для 33 обложек популярных глянцевых журналов. О самых интересных фактах и снимках актрисы – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

При росте 166 см объемы груди, талии и бедер Монро в дюймах составляли 37−23−36.

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Знаменитой Монро стала после фотосессии 1947 года для Playboy. Она была героиней обложки первого номера знаменитого журнала.

Монро всегда мечтала о детях, но ради карьеры ей несколько раз приходилось делать аборт, что негативно сказалось на ее здоровье. Впоследствии звезда так и не смогла забеременеть.

Одной из самых знаменитых песен Монро является Diamonds are a Girl’s Best Friends. Несмотря на убедительность исполнения, сама актриса не была поклонницей драгоценностей. Намного больше ее привлекали роскошные сценические наряды.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ford Thunderbird, как у голливудской звезды Мэрилин Монро, удалось найти у одного из украинских любителей авто ретро. Ярко-красный родстер изготовили в далеком 1955 году.