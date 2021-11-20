Топ-10 грустных песен, от которых хочется плакать

Порой каждому хочется погрустить, поплакать и выплеснуть эмоции после сложного дня, из-за проблем или отсутствия настроения. Делать это лучше всего под правильно подобранный плейлист.

OBOZREVATEL сделал подборку самых грустных песен, от которых хочется плакать. Среди композиций, есть хиты исполнителей Трейси Чепмен, Бейонсе, Долли Партон и другие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Трейси Чепмен "Быстрая машина"

Сингл был записан в 1988 году. В 2004 году его поместили в список журнала Rolling Stone на 165 место из 500.

Бейонсе "Heartbeat"

Певица записала этот снгл после того, как у нее случился выкидыш.

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Долли Партон "Джолин"

Песня входит в тринадцатый студийный альбом певицы. В ней есть ритмы, которые "затрагивают душу".

Тейлор Свифт "Мы были счастливы"

Записанная песня в 2017 году рассказывает о потерянной любви.

Лорин Хилл "Экс-фактор"

Исполнительница выпустила песню в 2019 году, однако она до сих пор в фаворитах у многих для печального настроения.

Джон Денвер "Уход на реактивном самолете"

Хит вышел 8 лет назад и в нем царит "экстремальная атмосфера плача в столовой в последний день летнего лагеря".

Джони Митчелл "Река"

Песня 70-х, которая не теряет своей актуальности по сей день. Певец записал ее после разрыва отношений.

Фиона Эппл "Heavy Balloon"

Относительно недавняя новинка, которая заполнила множество плейлистов во всем мире.

SZA "Нормальная девушка"

Певица записала эту песню в 2017 году. Сингл рассказывает о том, что девушка искажает себя, чтобы угодить другому.

Люси Дакус "Моя мама и я"

Сингл в стиле инди-рок, рассказывает об сложных отношениях дочери и матери.

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