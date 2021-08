ТОП-10 голливудских звезд, нестареющих сквозь года. Фото

Многие знаменитости, которым уже за 35-40, стараются ухаживать за своей внешностью. Одни с помощью кремов и посещения косметологов, а другие предпочитают делать пластические операции.

Таким образом внешне они всегда выглядят так, будто никогда не стареют. OBOZREVATEL составил подборку голливудских звезд, которые на сегодняшний день поражают своим внешним видом не только поклонников, но и окружающих (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Риз Уизерспун, 45 лет

Американская актриса и продюсер. Прорывом для нее стала роль Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе". Широкое признание критиков Риз получила, сыграв Джун Картер, жену Джонни Кэша, в фильме "Переступить черту".

Видео дня

Алексис Бледел, 39 лет

Американская актриса. Сериал "Девочки Гилмор", в котором она начала сниматься в 2000, стал дебютом Алексис на телевидении.

Миранда Керр, 38 лет

Австралийская супермодель, известна как одна из бывших ангелов Victoria's Secret.

Холли Берри, 55 лет

Американская актриса. Лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми".

Мадонна, 63 года

Американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница.

Кристина Агилера, 40 лет

Американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, телезвезда, филантроп, а также посол доброй воли ООН.

Айла Фишер, 45 лет

Австралийская киноактриса шотландского происхождения. Наиболее известна по фильмам "Скуби-Ду", "Незваные гости", "Шопоголик", "Иллюзия обмана".

Ники Минаж, 38 лет

Американская певица, рэпер, автор песен и актриса. Заметил талант молодой девушки Лил Уэйн, который, услышав микстейпы Playtime Is Over, Sucka Free и Beam Me Up Scotty заключил с ней контракт от имени своего лейбла Young Money Entertainment в августе 2009 года.

Дженнифер Лопес, 52 года

Американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Джада Пинкетт Смит, 49 лет

Американская актриса, певица, продюсер, режиссер, писательница и предприниматель. Она начала свою карьеру в 1990 году, появившись в эпизоде комедии "Истинные цвета".

Ранее OBOZREVATEL решил собрать ТОП-10 самых горячих моделей, которые засветили фигуры в сексуальных съемках. Среди них – Кэндис Свэйнпол, Ирина Шейк, Адриана Лима и другие.