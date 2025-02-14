Тоня Матвиенко впервые призналась, почему всю жизнь обращалась к маме на 'вы', и рассекретила историю, после которой было принято такое решение

Певица Тоня Матвиенко, дочь легендарной украинской артистки Нины Матвиенко, ушедшей в засветы осенью 2023 года, впервые рассказала, почему всю жизнь называла свою маму на "вы". По словам артистки, так поступали и ее старшие два брата.

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Об этом исполнительница рассказала в интервью OBOZ.UA. Тоня Матвиенко рассекретила историю, после которой Нина Митрофановна положила начало правилу, которого ее дети соблюдали многие годы.

Певица говорит, что обращение на "вы" – это было желание Нины Матвиенко: "Как мама научила, так мы, дети, и говорили".

"Она объясняла, почему так решила, – продолжает Тоня Матвиенко. – Говорила, что когда-то они с папой были в Одессе, отдыхали на пляже рядом с другой семьей. И дети как-то совсем не важно все время разговаривали со своей мамой. И моя, наблюдая за этим, сказала, что ее дети так "тыкать" не будут".

Тоня признается, что окружающие всю жизнь обращали внимание на эту особенность в семье Нины Матвиенко: "Но надо сказать, что это "вы" выглядело необычным только со стороны. А для меня и братьев, что ты, что вы - одинаково. А маме было приятно! Я не ощущала никакого барьера в общении с ней, хотя у нас большая разница. И интересно, что моя Ульяна с детства называла маму на "ты", но не "бабушка", а Нина. И мама ни разу не сказала, что что-то не так".

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Тоня Матвиенко рассказала о завещании матери. В частности, исполнительница призналась, как удалось поделить семейное имущество с родными братьями – Януарием и Андреем.

Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 16 февраля.

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