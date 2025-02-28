Тоня Матвиенко на сольном концерте в Киеве спела посвящение маме и презентовала песню 'Ліхтарити'

23 февраля в Октябрьском дворце прошел первый большой сольный концерт Тони Матвиенко, ставший вечером воспоминаний, искренних эмоций и теплых встреч. Дата концерта имела особое значение. Именно в этот день, в 2022 году, Тоня записала свой хит "Кульбаби". Однако релиз был отложен из-за начала полномасштабной войны. Со временем песня получила второе дыхание и стала настоящим феноменом.

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Концерт начался с особого момента – исполнения песни "Сок земли", которую Тоня посвятила своей маме, Герою Украины, народной артистке Нине Матвиенко.

Таким образом певица почтила память о выдающейся украинской исполнительнице, которая оставила весомый след в культурном наследии Украины. В программе также прозвучали песни из репертуара Нины Матвиенко, среди которых "Волшебная скрипка", "Бррр", "Петровочка" и другие.

Кроме того, поклонники услышали любимые песни Тони: "Ветер", "Душа", "Такая как есть" и, конечно, "Кульбаби".Тоня Матвиенко презентовала столичной публике композицию "Ліхтарики", которая по своему настроению и игривости напоминает ее главный хит.

К концертной программе присоединились и звездные гости. Вместе с певицей LAMA Тоня исполнит хит 2015 года "Мой милый". А муж певицы, Арсен Мирзоян, эксклюзивно презентовал трек "Двое в окне" и провел благотворительный аукцион на нужды ВСУ. Поддержать Тоню пришли и коллеги: Оля Цыбульская, Влад Дарвин, Анна Добрыднева, Артур Боссо e другие. Во время концерта Тоня Матвиенко также была отмечена орденом "Патриот Украины". Награду ей вручил первый командующий военно-морскими силами Украины, вицеадмирал Борис Борисович Кожин.

Вечер завершился проникновенным исполнением песни "Квітка-душа". В зале воцарилась особая атмосфера: зрители зажгли фонарики, создавая волшебное мерцание света. А на бис прозвучал безоговорочный хит "Кульбаби", который зал пел вместе с Тоней. После выступления певица вышла к зрителям – искренняя, открытая. Она с радостью фотографировалась со всеми, кто хотел сохранить этот теплый вечер в воспоминаниях.